Biciclo. La presencia de México en la Cumbre de Líderes del G20 volvió a lucir el fin de semana en Sudáfrica, con la determinación de mantener el timón financiero firme, pero orientado hacia un crecimiento sostenible y con sentido social.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador, encabezó los trabajos en la reunión y llevó un mensaje a sus pares: la estabilidad económica y la paz sólo se construyen con empleos dignos y salarios justos. Un enfoque abiertamente humanista en un foro dominado por la coordinación macroeconómica. La agenda de Amador fue intensa.

Dialogó con ministros de Alemania, Brasil, España, Francia, Irlanda, Italia y Sudáfrica; y sostuvo encuentros de alto nivel con los primeros ministros de Irlanda y Singapur. También aprovechó para afianzar relación con actores influyentes como la directora de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, y Stéphane Séjourné, de la Comisión Europea, a quienes presentó la ruta mexicana para los próximos años, alineada con la demanda global de un crecimiento que no excluya a nadie. Está claro que México quiere seguir jugando en grandes ligas.