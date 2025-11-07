Carrusel

El cambio climático amenaza la seguridad alimentaria global, advirtió el doctor Alejandro Monterroso Rivas, de la Universidad Autónoma Chapingo, durante el Primer Congreso Educar y Actuar: Cambio climático y desafíos ambientales en la UAM Xochimilco. El especialista alertó que México podría enfrentar reducciones de hasta 25% en los rendimientos agrícolas, afectando sobre todo a pequeños productores. Urgió a replantear el modelo agrícola hacia la adaptación, justicia climática y cooperación científica.

El INE inició su Segunda Reunión Regional de Evaluación para revisar los procesos 2023–2025 y preparar el camino rumbo a las elecciones 2026–2027. Las consejerías Claudia Zavala, Martín Faz y Jaime Rivera coincidieron en que el Instituto debe mantener la calidad, transparencia y solidez que lo caracterizan. Llamaron a las vocalías a realizar una autoevaluación franca y a reforzar el compromiso con la democracia y la paz social.

En la Cámara de Diputados, la legisladora Kenia Gisell Muñiz Cabrera (Morena) llamó a construir una política pública que garantice la accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad en todas las actividades, incluido el turismo. Durante el Foro Nacional de Consulta Previa sobre Turismo Accesible, presentó tres iniciativas que buscan fortalecer los derechos de accesibilidad. “Cuando la accesibilidad se convierte en norma, la inclusión se vuelve costumbre”, afirmó.