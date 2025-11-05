Foca con pelota

Frente a las huellas del huracán Otis, Greenpeace México extendió un ticket gigante de 24 metros con una cifra que duele: 177,423 millones 355,160 pesos con 82 centavos, es el costo estimado de los desastres climáticos extremos en la última década. “La gente paga la crisis, el gobierno sigue destinando el presupuesto público para construir megaproyectos fósiles que catalizan el cambio climático”, resumió la activista Viridiana Lázaro.