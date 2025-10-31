Mujer con palomas

La Iniciativa Climática de México (ICM) y organizaciones aliadas llamaron al gobierno de Claudia Sheinbaum a presentar en la COP30, en Brasil, una Contribución Determinada a Nivel Nacional ambiciosa y verificable, con metas por sector y políticas para abandonar los combustibles fósiles, frenar la deforestación y ampliar las energías renovables. Pidieron que la mandataria encabece personalmente el anuncio, como mensaje de liderazgo y compromiso climático ante los crecientes impactos de la crisis ambiental.

Desde San Lázaro, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del PT, exigió justicia por el derrumbe de la mina “El Pinabete” en Sabinas, Coahuila, donde hace más de tres años perdieron la vida 10 mineros. Acompañado de familiares de las víctimas, denunció que la fiscalía estatal aún no ha judicializado la carpeta de investigación y que las empresas involucradas “hoy son premiadas con contratos” de la CFE. “Aquí hay impunidad total”, afirmó. Mejía Berdeja aseguró que continuará impulsando el caso en la agenda legislativa para garantizar reparación y castigo a los responsables.