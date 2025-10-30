Mago

Los reflectores apuntaron esta vez a la Carretera Panamericana Durango–Hidalgo del Parral, donde autoridades aseguraron más de 13 toneladas y 13 mil 400 litros de precursores químicos usados para fabricar drogas sintéticas. El conductor de un tractocamión fue detenido tras hallarse en su carga tambos y costales con acetona de plomo, ácido tartárico y etanol. Un operativo discreto, pero de alto impacto en la ruta del narcolaboratorio.

Equilibrista

El crimen y la violencia vuelven a ocupar el primer plano: 53% de los mexicanos los señalan como su principal preocupación, según Ipsos. Detrás quedan el desempleo y la inflación. La confianza en la economía también se resiente, con una caída de 0.4 puntos en septiembre. En medio de la incertidumbre global, los ciudadanos de nuestro país consideran como veredicto que la seguridad puede pesar más que el crecimiento.