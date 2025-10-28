Biciclo

La transición energética no solo se mide en paneles solares y turbinas eólicas. También se define en moléculas: las del gas natural, combustible que hoy alimenta a la mayor parte de las plantas eléctricas en México y hacia donde deben apuntar los proyectos. Asi interpretaron algunos el mensaje del director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, en su participación en la glosa del informe de gobierno: más del 88% de la energía que consume el país proviene de hidrocarburos, pero el pilar de la generación eléctrica eficiente es el gas natural. Las plantas de ciclo combinado alcanzan rendimientos superiores al 60%, y en cogeneración, hasta del 85 por ciento.