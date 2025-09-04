Malabarista

Desde el Salón Iberoamericano, el titular de la Secretaría de Eucación Pública, Mario Delgado, y la secretaria de Anticorrupción, Raquel Buenrostro, firmaron un convenio para impulsar valores, honestidad e integridad en el Sistema Educativo Nacional. A través de programas como Semilleros de la Honestidad y Retos Ciudadanos, a través de los cuales buscan capacitar y profesionalizar al servicio público. La ética, dicen, será el eje de la Nueva Escuela Mexicana. Ahora toca demostrar que no es solo discurso de foro.

Rueda de la fortuna

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, llamó a sumarse a Septiembre, Mes del Testamento, campaña que desde hace años tiene el objetivo de evitar conflictos familiares después de la muerte. Junto al Colegio de Notarios, destacó que este documento es un acto de paz y responsabilidad. Notarías ampliarán horarios y ofrecerán asesoría gratuita. El trámite es sencillo: ser mayor de edad, llevar identificación y voluntad clara. Ya lo dijo la secretaria: “se heredan bienes” no problemas.

Oso en bicicleta

Con el arranque del programa Comer bien, Vivir mejor, el SuperISSSTE quiere ser más que una tienda: busca convertirse en un centro de salud preventivo. Pasantes de nutrición darán asesorías gratuitas los dpias miércoles en tres sucursales de la Ciudad de México, quienes contarán con los insumos necesarios como báscula, estadiómetro portátil, cinta métrica y plicómetro, con planes personalizados y seguimiento. Además, productos sin sellos y menús sugeridos para ayudarlos a comer mejor.