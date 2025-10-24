Fondo Pemex paga a proveedores, parcialmente

La noticia es que comenzó a fluir el pago a proveedores de Pemex.

El Fondo Pemex pagó –el pasado 17 de octubre– 26,285 millones de pesos correspondientes a 307 contratos de 154 proveedores, ubicados en siete estados de la República Mexicana.

Esta cantidad se suma a los 2,912 millones de pesos, que incluyó 10 contratos a ocho proveedores, pagados en septiembre pasado a través del programa piloto.

La suma total de desembolsos del Fondo Pemex asciende a 29,197 millones de pesos.

La llave de recursos para comenzar a pagar los adeudos de Pemex con sus proveedores, se abrió desde el vehículo financiero, denominado Fondo de Inversión para Pemex, ideado por Banobras, encabezado por Jorge Alberto Mendoza Sánchez y puesto en operación en coordinación con la Secretaría de Hacienda, de Edgar Amador.

Frente a la iliquidez de Pemex y la creciente deuda con proveedores de la petrolera, el gobierno diseñó este vehículo financiero para dotar a la petrolera de un mecanismo eficiente y transparente para la gestión y administración de pagos relacionados, exclusivamente, con proyectos de inversión en el año 2025.

El Fondo Pemex cuenta con recursos hasta por 250,000 millones de pesos y se financia a través de créditos de la banca de desarrollo: Banobras, Nafin y Bancomext, además de la banca comercial y de otros inversionistas institucionales que deseen participar.

El Fondo Pemex, cuenta con la garantía del gobierno federal que asegura los mejores términos y condiciones.

Básicamente se trata de un intermediario financiero que se encarga de pagar a los proveedores y posteriormente, Pemex restituye tales recursos al Fondo Pemex y éste le pagará a la banca de desarrollo y la banca comercial.

El Fondo Pemex le paga a proveedores y prestadores de servicios que validen sus entregables y facturas.

La buena noticia, es que formalmente ya inició en un mayor volúmen el pago de las deudas que mantiene Pemex con sus proveedores.

La deuda con proveedores, hasta donde han revelado las principales organizaciones de proveedores de Pemex y organizaciones empresariales, asciende a poco más 20,000 millones de dólares equivalentes a alrededor de 400,000 millones de pesos.

Al menos esa es la cantidad que han venido señalando hasta el primer trimestre del año en curso.

Coparmex, en representación de más de 40,000 empresas nacionales, incluídas mipymes, de los sectores energético, metalmecánico, químico y alimentos, de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, ha señalado la grave afectación que tienen estas unidades productivas por los impagos de Pemex.

Ha advertido que muchas de ellas registran crisis de liquidez y riesgo de quiebra.

La Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (Amespac) que representa a 50 empresas especializadas en exploración, extracción y perforación de hidrocarburos y representa el 15% de los adeudos totales de Pemex, ha reportado adeudos por 94,000 millones de pesos de parte de la petrolera.

Y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) reporta adeudos de Pemex por alrededor de 1,000 millones de pesos.

Pemex ha reportado pagos por 230,000 millones de pesos al primer semestre del año. No están claros los montos de la deuda de Pemex a proveedores, ni los pagos que ha realizado.

Por lo pronto es una buena noticia que comenzaron a fluir los recursos desde el Fondo Pemex. Veremos qué dicen los proveedores.

A Pemex, la deuda con sus proveedores le venía afectando por los proyectos que comenzaron a paralizarse.

Esperemos que se complete el pago total y Pemex pueda contar con la proveeduría al 100 por ciento. Veremos.

Bancos acusados por EU, caso cerrado: ABM

CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa ya son expedientes cerrados.

Con esa frase, el vicepresidente de la ABM, Jorge Arce, escribió el epitafio de las tres instituciones financieras mexicanas que fueron acusadas por el FinCen del Departamento del Tesoro de EU, y que a la fecha no ha probado, sobre presunto lavado de dinero para los cárteles mexicanos de las drogas. Es crudo y doloroso, pero sin duda, la frase de Arce, es totalmente acertada. Ya son casos cerrados. Las tres instituciones ya dejaron de existir en el sistema financiero mexicano.

Atisbos

La mala noticia en el negocio automotriz es que el Complejo Compas Aguascalientes de Nissan-Mercedes cerrará en mayo de 2026.

La producción de modelos Infiniti terminará en noviembre y de Mercedes Benz, en mayo; proveedores y empleados ya fueron notificados.

Se trata de la segunda unidad productiva que Nissan se ve en la necesidad de cerrar en el país, después de anunciar en julio pasado la conclusión de operaciones de la planta de manufactura ubicada en la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (Civac), del estado de Morelos.

Sin duda las amenazas y la política arancelaria del presidente de EU, está afectando al principal motor de la exportación mexicana: la industria automotriz.