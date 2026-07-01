La USCC pide excluir a México y Canadá de los aranceles de la Sección 232 y mantener el T-MEC

La Cámara de Comercio de Estados Unidos (USCC) pidió excluir a México y Canadá de los aranceles de la Sección 232 y mantener la vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Mientras que las Cámaras Americanas de Comercio (AmCham) operan en otros países y promueven comercio e inversión entre empresas estadounidenses y gobiernos locales, la USCC actúa dentro de Estados Unidos como la mayor cámara empresarial del país, enfocada en la política interna y el lobby.

“El T-MEC es la base del comercio norteamericano: sustenta millones de empleos estadounidenses, impulsa las cadenas de suministro y mantiene la competitividad de las empresas estadounidenses. Su extensión es fundamental para mantener y consolidar este crecimiento económico”, dijo la USCC en un documento.

El documento se difundió en el marco de las revisión conjunta del T-MEC, a seis años del aniversario de este acuerdo comercial, el cual sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que inició a su vez en 1994.

La USCC destacó que estas tres naciones alcanzan más de 1.8 billones de dólares de comercio anual. Estados Unidos, México y Canadá conforman uno de los bloques comerciales más grandes del mundo, con algunas de las cadenas de suministro más integradas y complementarias.

También refirió que más de 13 millones de empleos estadounidenses se generan por el comercio internacional en la región. Millones de empleos en Estados Unidos, en los sectores de manufactura, agricultura, energía y servicios, dependen del comercio norteamericano.

Un tercer dato: más de 3,000 millones de dólares de comercio transfronterizo diario. Cada día, miles de millones de dólares en bienes y servicios fluyen sin problemas, lo que permite a las empresas estadounidenses y a sus empleados competir en nuestros dos principales mercados de exportación.

La USCC dio la siguientes razones de por qué el T-MEC es importante para las empresas, los trabajadores y la economía de Estados Unidos: