Rotoplas propondrá fondo de recompra

Grupo Rotoplas, una compañía mexicana de soluciones para el manejo del agua, propondrá a su asamblea de accionistas la conformación de un fondo de recompras de acciones propias por hasta 1,000 millones de pesos (58 millones de dólares). La compañía convocó a su asamblea anual ordinaria de accionistas para el próximo 27 de abril, en Ciudad de México.

Así mismo, se propondrá a la asamblea la ratificación de los 13 integrantes de su consejo de administración y la aplicación de los resultados del ejercicio social 2025, así como la separación de 5% para un fondo de reserva legal en caso de considerarlo necesario.

Anthropic, una startup estadounidense de inteligencia artificial respaldada entre otros por el gigante de la tecnología Amazon, anunció el lanzamiento del modelo Claude Opus 4.7 para la codificación avanzada en todos los productos Claude, Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI de Alphabet y Microsoft Foundry.

El nuevo modelo ofrece una mejora considerable con respecto a Opus 4.6 en términos de codificación automatizada, razonamiento, análisis financiero y razonamiento visual, manteniendo el mismo precio.

Opus 4.7 se lanzó con medidas de seguridad que detectan y bloquean automáticamente las solicitudes que indican un alto riesgo para la ciberseguridad, indicó la compañía.

Amazon ha invertido alrededor de 8,000 millones de dólares en Anthropic a cambio de una participación minoritaria.

Grupo Vasconia, un productor de artículos de aluminio y acero para el hogar y otros sectores, dijo que el 22 de abril será la fecha para la etapa de capitalización de pasivos como parte de su convenio concursal.

La compañía agregó que los accionistas de control alcanzaron acuerdos con sus principales acreedores en relación con los derechos de capitalización en acciones, derivados de la sentencia de aprobación del convenio concursal, por lo que el mismo grupo de control mantendrá dicha posición para la capitalización de los adeudos, de acuerdo con un comunicado.

Vasconia informó en octubre del año pasado que había salido del proceso de concurso mercantil que vivía, junto a su filial Almexa, tras la aprobación de su plan de reestructura.

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