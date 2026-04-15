Bimbo propone dividendo

Grupo Bimbo, la mayor panificadora a nivel mundial, propondrá a sus accionistas el pago de un dividendo de 1.075 pesos por acción en la próxima asamblea, que se llevará a cabo el 30 de abril.

El dividendo representa un rendimiento de 1.87% en relación con el precio de la acción al cierre del 13 de abril, cuando la compañía publicó su convocatoria en la Bolsa Mexicana de Valores.

Durante la asamblea, los accionistas determinarán el monto máximo destinado a la recompra de acciones. También se pondrá a consideración la reducción de capital a partir de la cancelación de 22.7 millones de acciones en tesorería.

Serfimex Capital, un prestamista y arrendador de pequeñas y medianas empresas, suscribió un convenio con el gobierno de Jalisco para otorgar créditos dirigidos a financiar la puesta en marcha de sistemas fotovoltaicos en la entidad.

El convenio pretende fomentar el desarrollo de infraestructura energética baja en carbono, facilitando el acceso a esquemas de financiamiento por un monto total de hasta 1,000 millones de pesos (58 millones de dólares).

Serfimex Solar será responsable del diseño, estructuración y colocación de esquemas de financiamiento dirigidos a proyectos de paneles solares y almacenamiento, con condiciones altamente competitivas desde 0% de enganche y plazos de hasta 72 meses.

Estos esquemas ofrecen beneficios clave como la deducibilidad del 100% de la inversión, así como una evaluación técnica y financiera que garantiza la rentabilidad de cada proyecto, asegurando que los pagos sean menores al ahorro generado por los sistemas solares. La firma del acuerdo se llevó a cabo en el marco de Ecomondo y RE+ México 2026, un evento especializado en energías renovables.

Grupo Posadas, el mayor operador de hoteles en México, presentó un nuevo prototipo de habitación para los hoteles de la marca Fiesta Inn, con el cual busca elevar la experiencia del huésped y fortalecer su estrategia de negocio.

La primera apertura con este tipo de habitaciones se realizará en agosto de este año con el hotel Fiesta Inn Querétaro Aeropuerto.

Para 2027, la marca ya tiene en preparación proyectos como el hotel Fiesta Inn Acapulco Diamante, el Fiesta Inn Express Morelia y el Fiesta Inn Suites Insurgentes.

Las nuevas habitaciones son más amplias, más ordenadas y actuales, ya que cada metro cuadrado de ellas fue diseñado para generar valor, dijo la empresa.

La que tiene nueve horizontes es Plata, un banco digital líder con operaciones en América Latina, ya que alcanzó una valuación de 5,000 millones de dólares tras cerrar una exitosa ronda de financiamiento Serie C.

Esta inversión de 405 millones de dólares fue liderada por Bicycle Capital y posiciona a la entidad como el banco digital privado más valioso de la región.

En apenas tres años, la institución ha logrado un crecimiento histórico, superando los 3.5 millones de clientes y generando ingresos anualizados de 600 millones de dólares.

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