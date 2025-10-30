Ejército de Israel viola los DDHH

Un informe clasificado del Gobierno de Estados Unidos revela que se requerirían de muchos años de investigación sobre una lista de acusaciones creíbles de violaciones de derechos humanos cometidos por el ejército israelí en la Franja de Gaza.

Es el primer informe estadounidense que recoge la magnitud de lo que investigadores independientes de la ONU han llamado genocidio. No hay duda de que el documento contiene valiosa información porque proviene del principal aliado estratégico de Israel: Estados Unidos.

El área del Inspector en el Departamento de Estado de Estados Unidos es el encargado de elaborar el informe.

El periódico The Washington Post publicó ayer por la tarde la existencia de este informe clasificado y también algunos de los comentarios de sus fuentes. Estas le manifestaron “sus dudas sobre la rendición de cuentas” por parte del ejército de Israel dado que se tratan de “cientos” de casos donde posiblemente existieron violaciones a los derechos humanos.

“Lo que me preocupa es que la rendición de cuentas se olvide ahora que el ruido del conflicto está disminuyendo”, dijo Charles Blaha, ex funcionario del Departamento de Estado a cargo de la oficina que implementa la Ley Leahy.

La Ley Leahy es una normativa estadounidense que prohíbe a Estados Unidos proporcionar ayuda militar y de seguridad a unidades de fuerzas armadas extranjeras que hayan cometido graves violaciones de derechos humanos.

Es evidente que el presidente Donald Trump no sancionará a Israel por considerarlo su aliado, pero quedará en evidencia frente a la opinión pública una violación más a las leyes de su país, y no se trata de cualquier tipo de ley.

Las embajadas de Israel alrededor del mundo se han convertido en maquinarias de propaganda con las que intentan persuadir a los medios de comunicación de que las atrocidades cometidas por su ejército en la Franja de Gaza son falsas: desacreditan la fiabilidad de la cantidad de muertos; cuando los hay, es por los escudos humanos colocados por Hamás en hospitales; la entrega de alimentos a los gazatíes nunca ha faltado, el problema es que los terroristas los roban; cuando fueron asesinados siete trabajadores del organismo encargado de cocinar alimentos, World Central Kitchen, en abril de 2024, ocurrió por accidente; si murieron más de 100 palestinos y más de 700 fueron heridos en febrero de 2024, cuando se encontraban rodeando camiones cerca de la capital, sucedió porque habían terroristas en el grupo.

Siempre hay una estrategia de comunicación para negar la realidad.

Estados Unidos proporciona a Israel 3,800 millones de dólares al año. En años recientes, más.

Una democracia tiene la obligación de rendir cuentas; Netanyahu está obligado a hacerlo.