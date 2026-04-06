Distractores, una fecha en el otro calendario

El que tiene fe en sí mismo no necesita que los demás crean en él. Miguel de Unamuno

Polarización política como alternativa para desviar la atención, desde la menguada y disminuida oposición en el país, esa que juega al ridículo simplismo de las acusaciones estériles, cuando los números son fríos y determinantes, la violencia ha bajado y hasta la percepción en las valoraciones son otras.

A México no lo definen declaraciones sin argumentos ni sustento, hay que estar del lado correcto de la historia, la reconstrucción es más tardada, por las décadas de opacidad, corrupción y sobre todo complicidad entre los perdedores de privilegios hoy.

Por ello el impulso a nuevos partidos políticos con cabezas conocidas, desgastadas, de ese lastimoso pasado; que están al margen de las resoluciones importantes, y donde la queja recurrente es de esa ultraderecha, financiada por quienes ya no están más en ese poder derrotado en las urnas, en una democracia plural.

Las buenas noticias molestan, la no injerencia en los asuntos internos por parte de los Estados Unidos, de esa sobresaliente colaboración en materia de seguridad, va dejando buenos dividendos, en la mejora de las relaciones bilaterales, cuando el T-MEC entra en negociaciones sustantivas para la planta productiva nacional.

Hasta cuatro organizaciones políticas, después de la elección de Claudia Sheinbaum a su llegada a la presidencia, intentan convertirse en partidos, restándole militantes al PRI y al PAN.

MORENA es quien más afiliados tiene según el INE, más de 11 millones, 575 mil, con una disminución no importante, hacia “Que siga la democracia”, que fue parte de aquella evocación de mandato en apoyo a AMLO, en la atracción de militantes guindas.

Los ex lideres del PES con su organización “Construyendo Solidaridad y Paz”, a la cual no le vemos futuro en la boleta electoral del 2027.

Tanto Acción Nacional como el priismo han perdido a una cifra considerable de fieles seguidores, por obvias razones, donde los azules por la falta de congruencia que los deja al margen de la credibilidad ciudadana, y políticos del pasado que se resisten a retirarse, el daño es notable.

El PRI con su dirigente nacional con un discurso desgastado, agresivo y hasta insultante de las inteligencias, su perpetuidad lejos de conservar estabilidad y militancia ya hoy tiene menos de un millón de miembros inscritos en sus filas.

Alejandro Moreno Cárdenas, no aprovecho el momento decisivo que se vivió, en las discusiones saludables para renovar desde los cimientos a su partido, como si lo hizo Convergencia, que ahora mismo es la segunda fuerza y la más competitiva, con Dante Delgado, un ex activo de ese priismo rapaz que no podemos dejar de considerar en la ecuación.

Quien más atrae militantes de estos dos partidos es “Somos México”, impulsada por la llamada Marea Rosa; quien llevaba un registro de más de 148 afiliaciones, de las 256 mil 30 que requiere para ser fuerza política nacional.

Además de “México tiene vida”, con liderazgos considerados de ultraderecha, ya que 222 mil simpatizantes registrados son panistas, de acuerdo con datos de funcionarios electorales, según analistas.

Todo un embrujo seductor los dineros del INE para partidos políticos, esa es la cuestión para considerar, más allá de los márgenes de maniobra, para impulsar políticas públicas claras y objetivas desde los institutos existentes, desgastados y caducos con las nuevas formas de hacer gestión y política efectiva en México.

ENTRE LÍNEAS

El chantaje político para los bloqueos, marchas y manifestaciones de inconformidad en varios estados del país, incluida la Ciudad de México, son financiadas por la oposición, varias de las demandas son importantes a considerar en una mesa de diálogo, las más son negocio de unos cuantos vivales.