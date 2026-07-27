Veracruz materializa estrategia de saneamiento financiero

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció la estrategia de saneamiento financiero en Veracruz, impulsada por la gobernadora Rocío Nahle García; afirmó que el modelo aplicado en la entidad representa un ejemplo para estados y municipios que buscan fortalecer sus finanzas mediante los mecanismos promovidos por el gobierno federal.

Durante la conferencia matutina de ayer, destacó que éste fue uno de los principales compromisos asumidos por la mandataria estatal y reconoció los resultados alcanzados al aprovechar los esquemas de regularización fiscal disponibles para las entidades federativas.

“(La gobernadora) optó por este esquema que es muy bueno; de esa manera tienen más recursos, pero además van saldando sus deudas municipios y estados (…) lo ha hecho de manera extraordinaria”, expresó.

La presidenta explicó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con mecanismos que permiten a estados y municipios regularizar adeudos y recuperar parte de los recursos una vez cubiertos sus obligaciones fiscales, estrategia que Veracruz aprovechó para fortalecer sus finanzas públicas.

Debido a esta política de disciplina financiera, Veracruz redujo en 42% su pasivo histórico, al pasar de 119,000 millones a 69,000 millones de pesos.

Entre las principales acciones destacan la liquidación de un adeudo con el SAT por casi 30,000 millones de pesos; la disminución de más de 11,000 millones de pesos en la deuda con ISSSTE, equivalente a una reducción de 50%; así como el pago anticipado de cinco créditos bancarios por un monto de 4,800 millones de pesos, con lo que la entidad pasó de 21 a 16 financiamientos vigentes en menos de dos años.

Según el gobierno estatal, estos resultados permitieron mejorar las calificaciones crediticias del estado sin detener las inversiones en infraestructura, salud, educación y programas sociales, consolidando una administración responsable de los recursos públicos y orientada a generar mejores condiciones para el desarrollo de Veracruz.

“La gobernadora Rocío Nahle García ha sostenido que el orden financiero constituye una condición indispensable para impulsar el desarrollo de Veracruz bajo el principio de que cada peso del erario es del pueblo y debe destinarse al bienestar de las y los veracruzanos”, detalla un comunicado.