¿Sólo contra los cárteles la ofensiva de EU?

A quienes han estado atentos a la campaña electoral de Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, no sorprendió que al poner en marcha en Miami el llamado “Escudo de las Américas”, diseñado para combatir a los cárteles, dijera que “el epicentro está en México”.

Los ataques a México y su Gobierno han sido constantes desde su primera campaña por la Casa Blanca y obviamente al reunir a 13 mandatarios latinoamericanos, integrantes de su club de fans, México es blanco de sus diatribas.

Confiemos en que el combate al que convoca a 13 gobiernos latinoamericanos sea sólo para combatir a los cárteles y que ante una eventual vulnerabilidad electoral no cometa la Casa Blanca el error de actuar contra México y su Gobierno.

Disciplina morenista al estilo soviético

Paradójicamente, ayer el Consejo Nacional, la cúpula de la nueva élite gobernante del país, al aprobar las reglas para la selección de sus candidatos, popularmente conocidos como “las corcholatas”, en realidad cumplen el objetivo de mantener férreo control sobre el proceso.

“Somos imparciales”, dijo Alfonso Durazo, presidente del Consejo, y ofreció al respaldo incondicional a la Reforma Electoral y a los principios del “movimiento”, mientras la dirigente del CEN, Luisa María Alcalde, repitió el argumento de que sus acuerdos son exigencias del pueblo.

Puede ser razonable impedir que “mezquinas ambiciones” dañen la unidad, pero sorprende que para sancionar a quienes no se disciplinen, apliquen el soviético procedimiento de declarar “no persona” a sus adversarios y con presuntos fines democráticos marginan de la vida pública a connotados aspirantes.

Micromanagement presidencial

Varios analistas advierten que persiste el legado de micromanagement en el estilo de Palacio Nacional que centraliza el proceso de decisiones y, frecuentemente atrasa la implementación de los programas del Gobierno.

Micromanagement es un estilo de administración caracterizado por el excesivo control y supervisión de cada detalle del trabajo del equipo que termina por entorpecer el trabajo de los funcionarios, pues están más atentos a cuidar los detalles, más que los resultados.

Quizá es el precio que paga Palacio Nacional por la enorme concentración de poder con que “el movimiento”, en los hechos eliminó pesos y contrapesos; pero podría ser hora de ajustar el estilo de gobernar y privilegiar la eficiencia que exige el México del siglo 21.

NOTAS EN REMOLINO

Un balde de agua helada para los incurables optimistas las declaraciones de Pablo Gómez que, por la Reforma Electoral, “el INE y los partidos tendrán que moderar su gasto” … “No permitiré que Costa Rica se mexicanice”, dijo Laura Fernández, mandataria de la nación centroamericana y entusiasta fan de Trump … Rafael Marín Mollinedo, director de la Agencia Nacional de Aduanas de México, dijo haber cesado a Tonatiuh Márquez por el escándalo de que le cancelaron la visa, pero no mencionó que la verdadera razón podría ser que Estados Unidos investiga a su ahora excolaborador por presunta complicidad con el huachicol fiscal … Otra vez anuncian el recorte de 5 mil millones de pesos por pensiones doradas, apenas una gota en el océano de casi 700 mil millones sólo para programas sociales … Tabasco sufre ahora el arribo de chapopote a sus costas, por un derrame de Pemex … Honorato de Balzac nos legó esta valiosa reflexión: “La bajeza más vergonzosa es la adulación” …