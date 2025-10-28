La aventura de CFE Telecom, ¿por cuánto tiempo?

Ayer, la empresa CFE Telecom dio a conocer que ha instalado “4,907 torres de telecomunicaciones con radio 4G LTE”, además de reportar contar con una red de 21,000 kilómetros de fibra óptica oscura y que se han instalado 3,321,505 servicios de movilidad, sin especificar a qué se refiere exactamente con ese último concepto. A bote pronto, podría interpretarse que se refiere a usuarios, pero el lenguaje es tan vago, que no pretendo aventurarme a afirmar qué quisieron decir con ello.

Sin duda, es importante que esta división de la CFE provea información al público sobre los avances logrados en cuanto a la infraestructura instalada. Sin embargo, sería mucho más útil, tanto para quienes damos seguimiento al mandato que tiene asignado, como a los contribuyentes en general, que publique la evolución en el tiempo de esos indicadores que mencionó en su comunicado de ayer, es decir, series de tiempo de esos datos, pero también, otro tipo de información que permita evaluar qué tanto está cumpliendo con lo que tiene encomendado.

Por ejemplo, no es suficiente saber cuántas “torres con radio 4G LTE” tiene instaladas, también sería de mucha utilidad que informe cuántas de esas radiobases están conectadas con fibra óptica, porque mientras sigan utilizando enlaces de fibra óptica para explotar la banda de 700 Megahercios, se puede afirmar que están haciendo una explotación subóptima de un recurso muy valioso, que por cierto explotan a un precio mega subsidiado.

Al ser una empresa paraestatal, bien valdría la pena también que transparenten la información específica sobre los costos del despliegue de la red, así como los costos de operación de la misma. Mientras no haya mayor transparencia, podrán seguir publicando datos aislados sin que esa información sea realmente útil para evaluar si el esfuerzo del gobierno federal está rindiendo los frutos esperados, o bien, si los recursos que se están destinando a este proyecto, realmente están ayudando a reducir de manera sustancial la brecha de acceso, o si de plano, ese esfuerzo está resultando excesivamente caro en un entorno donde el gobierno federal está padeciendo por el importante desequilibrio en finanzas públicas heredado de la administración anterior y que aún no ha podido estabilizar.

En este contexto, también resulta pertinente preguntarnos si 4,907 radiobases son muchas o en realidad son pocas e insuficientes para reducir la brecha de acceso que padece nuestro país. Por ejemplo, el operador móvil más grande en nuestro país cubre cerca del 92% del territorio en el que habitan mexicanos, con no menos de 22,000 radiobases. Lo comento aquí para resaltar la importancia de poner las cifras siempre en contexto.

En lo personal, he sostenido que el gobierno federal eligió el modelo menos recomendable para llevar infraestructura de acceso a las zonas donde hoy no existe. Desde que se lanzó el proyecto de la Red Compartida lo sostuve, y hoy sigo convencido que ese y el de CFE Telecom que hoy son prácticamente uno mismo, son proyectos que en el mediano y largo plazo probarán haber sido demasiado onerosos para los contribuyentes de México. Ya lo vimos en el caso de Altán que encalló financieramente. Habrá que ver cuánto tiempo transcurrirá para que nos informen que el nuevo esfuerzo, vía CFE Telecom se ha complicado y requiere la inyección de recursos aún más cuantiosos. Mientras tanto, tendremos las quejas de la USTR de los EUA, por el permiso que el gobierno de México y el Poder Reformador de la Constitución le dieron a esta empresa paraestatal para no sujetarse a la normatividad antimonopolios.

*El autor es economista.