Amafore: financiamiento a proyectos rentables

La bolsa de recursos que se acumulan en el sistema privado de pensiones, está creciendo notablemente y en el corto plazo contará con cifras impresionantes.

Tanto las autoridades como las propias Afore, coinciden en la proyección del dinamismo que ya registran y la curva ascendente que tendrán.

La reforma al sistema realizada en el año 2020, ya está teniendo y continuará teniendo, un impacto muy positivo en el aumento del ahorro de los trabajadores, y en el monto que se acumula bajo administración.

En un lustro, es decir hacia el año 2030 la bolsa de recursos que hoy acumula 8 billones de pesos, alcanzará los 12 billones de pesos.

Incrementará 50% lo que actualmente tiene y pasará del 23 por ciento al 50% del Producto Interno Bruto.

Tanto en el gobierno como el sector privado, observan que tales recursos pueden ser una enorme fuente de financiamiento de infraestructura.

Ambas partes tienen claro que el gran reto es determinar cómo invertir esos recursos.

En virtud del cambio legal al sistema, las aportaciones del salario base de cotización de los trabajadores pasarán del 9.5% al 15 por ciento.

Este año 2025 las cuotas de aportación sumarán 500,000 millones de pesos.

Y se calcula que para el año 2030 el mismo flujo de recursos crecerá a poco más de 1 billón de pesos.

Descontando las salidas de recursos de ese capital, se dispondrá de entre 500,000 y 600,000 millones de pesos para invertir en activos.

En el reciente Encuentro Amafore 2025, se escucharon las voces de los representantes del gobierno. De la secretaría de Hacienda y de Consar.

Y también la de los representantes de las Afores. Las autoridades y reguladores, en términos generales se refirieron a las extraordinarias cifras que se están y seguirán acumulando en el sistema.

Mencionaron que la reforma al sistema garantiza un rendimiento más digno para los trabajadores y que el sistema se ha convertido en un pilar de estabilidad para la economía y un motor de desarrollo productivo.

En el gobierno de Claudia Sheinbaum el foco principal para impulsar el crecimiento y desarrollo nacional es el Plan México, que prevé un portafolio de inversiones de 277,000 millones de dólares.

El presidente de la Consar, Julio César Cervantes Parra recordó que hace un año, se modificó el régimen de inversión de las Afores para ampliar de 20 a 30% el límite de inversión de sus portafolios en instrumentos estructurados.

Mencionó que “se preparó la cancha” para que las Afores puedan participar en todo lo que tiene que ver en las inversiones en infraestructura vinculados al Plan México.

Subrayó que el “espacio regulatorio” que se abrió es de aproximadamente 600,000 millones de pesos.

Los representantes de las afores fueron muy claros al señalar que se necesitan proyectos bien planificados y armados y recordaron que las Afores son inversionistas, no desarrolladores de proyectos.

Para el presidente del gremio de las Afore, Guillermo Zamarripa, las reglas de Consar son muy específicas, al señalar que las Afore no pueden invertir en activos a sabiendas de que van a perder su inversión.

La condición para que las Afore invierten en activos de infraestructura es que estos generen flujos predecibles y puedan hacer proyecciones claras de rentabilidad.

Además de que deben tener reglas del juego claras y buena gobernanza en los proyectos.

Solo así, las Afore podrían invertir en esquemas mixtos con el gobierno.

Hay proyectos de infraestructura no financiables que necesariamente se tienen que realizar con gastó público.

Y hay esquemas de infraestructura que sí cumplen con las condiciones generales básicas que señala el propio regulador, pueden ser objeto de financiamiento por parte de las Afore.

Hasta ahí las posiciones de ambas partes.

Más vale que se tenga claro que las reglas de inversión, se basan en la protección de los ahorros de los trabajadores, para no incurrir en potenciales riesgos a futuro. Ojalá.

Atisbos

El gobierno mexicano cedió ante el gobierno de Estados Unidos, en materia aeronáutica.

Les devolverán a las aerolíneas estadounidenses algunos horarios de aterrizaje y despegue.

La noticia es que aerolíneas mexicanas están cediendo slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a empresas de Estados Unidos.

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que se ha reunido con representantes de aerolíneas cargueras de EU para revisar dificultades en aduanas.

Ayer lo hizo público luego de que hace unos días, el Departamento del Transporte de EU había informado que el gobierno mexicano se había comprometido a regresar la totalidad de los slots confiscados a las empresas de ese país.

Parece que la estrategia es preservar la carga principal en el AIFA y regresar slots en el AICM, en acuerdos concertados, con aerolíneas nacionales.

Veremos.