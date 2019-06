El gobierno mexicano realizará esfuerzos extraordinarios y dedicará una importante cantidad de recursos económicos, físicos y humanos para tratar de reducir el flujo migratorio hacia Estados Unidos y así evitar que Donald Trump le imponga un arancel de 5% o más a nuestras exportaciones.

Esta vez el presidente gringo utilizó el fenómeno migratorio para amenazar con sanciones a México, y pronto, tal vez, recurrirá a otro pretexto para presentar a nuestro país como el causante de otro mal que padece su país: el elevado número de muertes que causa el consumo de drogas.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EU, se estima que 69,096 personas murieron por una sobredosis de drogas durante el periodo de 12 meses que concluyó el 30 de noviembre del 2018. Este número es 4.4% menor que los 72,287 que hubo en el mismo periodo del año anterior, pero 8.2% superior a los 63,888 que fallecieron por la misma causa en el periodo anual que concluyó en noviembre del 2016.

El US National Center for Health Statistics reporta que la tasa de muertos por sobredosis (defunciones por cada 100,000 habitantes) fue de 19.8 en el 2016, 21.7 en el 2017 y 20.8 en el 2018.

Lo que hay en EU es una verdadera epidemia, similar a la de homicidios que existe en nuestro país desde que Felipe Calderón, sin pensarlo dos veces y careciendo de un plan para ganarla, le declaró la guerra al narcotráfico al arrancar su sexenio.

Las tasas de homicidios dolosos en México para esos tres mismos años fueron (por cada 100,000 habitantes): 16.48 en el 2016, 20.27 en el 2017 y 23.22 en el 2018.

Es decir que las drogas y su tráfico ilegal dejan muchos muertos en ambos lados de la frontera. Allá se matan solos y aquí miles de homicidas actúan con una casi absoluta impunidad.

Ahora bien, no todos los muertos en EU perdieron sus vidas por consumir una droga ilícita proveniente de México u otro país; 66% de las muertes por sobredosis fueron causadas por medicamentos de venta controlada en EU.

El reporte 2018 National Drug Threat Assessment, elaborado por la Drug Enforcement Administration (DEA) detalla cuáles son estos medicamentos: 1. narcóticos como Vicodin y OxyContin; 2. depresores como Valium y Xanax; 3. estimulantes como Adderall y Ritalin, y 4. esteroides anabólicos como Anadrol y Oxandrin.

El mismo reporte explica que “Las muertes por sobredosis de analgésicos opioides incluyen muertes por sustancias naturales y semisintéticas: codeína, morfina, oxicodona, hidrocodona y metadona”, y que “los psicoestimulantes con potencial de abuso incluyen drogas como la metanfetamina, la anfetamina, el metilfenidato (Ritalin) y la 3,4-metilendioxi-metanfetamina (MDMA y éxtasis)”.

Lo anterior no le importará a Trump cuando decida que nuestro país no hace lo suficiente para evitar que al suyo entren muchas drogas y diga que los narcotraficantes mexicanos siguen dominando el mercado estadounidense de la heroína, cocaína, metanfetamina, fentanilo y mariguana no estadounidense.

El gobierno de Andrés Manuel debe prepararse desde ahora para cuando llegue el momento en que, por razones puramente políticas y no porque le importen las vidas perdidas por sobredosis, Trump decida actuar contra México.