¿Ayer nació un Dubái en Cancún?

Ya es famosa y, a partir de lo ocurrido ayer 19 de marzo, esa ciudad situada en la esquina de México pronto podría llenarse de rascacielos. ¿ayer 19 de marzo, nació una metrópolis en Cancún?

Piensen en Dubái, que no tiene una verdadera riqueza petrolera. Ese es negocio de su vecino, el emirato de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué Dubái se llenó de dinero? Por aprovechar una oportunidad como la que ayer nació para Cancún.

El Dubai International Financial Centre (DIFC) fue establecido en 2004 como una zona independiente con regulaciones propias y exenciones fiscales, útil para quienes hacen dinero con hidrocarburos a la orilla del mar. Luego detonó un frenesí inmobiliario.

Ayer, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunció en presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum el nuevo “Distrito Financiero y Tecnológico” de Cancún: miren nomás, una zona independiente con regulaciones propias y exenciones fiscales. Útil para quienes hacen cualquier tipo de negocio en México.

Estaba emocionada. Dio su discurso presencialmente frente a cientos de personas.

Ante ella estaban este jueves quienes toman las decisiones financieras del país: la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, y los presidentes y directores agremiados en la Asociación de Bancos de México, en plena Convención Bancaria celebrada precisamente en ese balneario mexicano del Caribe.

“Estimamos que este proyecto podrá atraer inversiones cercanas a 1,200 millones de dólares en los próximos diez años, generar 10,000 empleos directos y más de 22,000 indirectos, contribuyendo a diversificar nuestra economía”, advirtió la mandataria estatal respecto a ese nuevo distrito. Faltan detalles sobre los beneficios fiscales para ese distrito; estaré atento.

¿Pero puede ser? Me dicen que la idea de un distrito financiero en Cancún se basa, en buena medida, en la historia de Brickell, que está del otro lado del Golfo de México.

Brickell inició casi 100 años después del nacimiento de Estados Unidos. Fue en 1871 cuando William y Charles Brickell compraron terrenos y establecieron un puesto comercial en la ribera sur del río Miami.

Pero su ascenso ocurrió en realidad hace unos 50 años, con un boom de rascacielos y la llegada de bancos internacionales como Barclays y Credit Suisse, que lo transformaron en el distrito financiero de Miami, conocido como la “Wall Street del Sur”, con proyectos como Brickell City Centre revitalizando la zona desde los años 2000.

Esta evolución impulsó la prosperidad local al crear miles de empleos de alto salario en finanzas y tecnología, elevar los valores inmobiliarios —que aportan impuestos significativos a Miami— y estimular comercios, restaurantes y turismo.

Parece ser un buen momento para Cancún. Porque, en esos golpes del destino, estamos otra vez en un buen momento para México. La relatividad ayuda: vean cómo se puso el otro lado del mundo. Pero también hay algo de historia reciente.

El software y los negocios tecnológicos en general viajan muy bien con el español.

“Y México, siendo el mercado hispano más grande del mundo, se convirtió en el centro gravitacional de los negocios tecnológicos de todo el mundo, no solo de México”, me dijo esta semana Rafael de Haro, co-founder de Cometa, uno de los principales fondos de capital privado en el país.

La sensación de quienes administran fortunas mexicanas, agremiados en la Amexcap, es que este año nació una narrativa favorable a México, ante la inevitabilidad de su relación económica con Estados Unidos, Europa y Asia, debido a su posición geográfica y tratados comerciales. Pero tal ventaja debe ser complementada con la sofisticación de su gente. La fortuna de México descansa también en la rapidez con la que prepare a su población para una economía tan cambiante.

Coincidentemente, Chetumal, Quintana Roo, estableció hace meses un Polo de Desarrollo industrial con beneficios fiscales e inició una reingeniería de su sistema educativo, con una estrecha vinculación entre empresas y universidades.

Dubái se ha caracterizado precisamente por el avance académico de su población. Presencié el desarrollo de herramientas digitales hechas precisamente para llevar registro de ello.

¿Ayer nació un Dubái en Cancún? Depende de su gente, pero claramente el gobierno está dando pasos importantes.