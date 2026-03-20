¿Qué es la edición genómica y para qué sirve?

El conocimiento científico acumulado a lo largo de la historia ha permitido que en la actualidad podamos disponer de innovaciones tecnológicas que hace pocos años ni siquiera imaginábamos que pudieran existir; muchas de esas innovaciones hoy son accesibles para un mayor número de personas, permitiéndoles mejorar su calidad de vida y ser más productivas.

En este sentido, la Edición Genómica (CRISPR-Cas9, del inglés Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat)) es uno de los mayores avances científicos ocurridos en el campo de la biotecnología en este siglo, pues está revolucionando tanto la medicina, como la agricultura y se proyecta como un poderoso instrumento para la remediación ambiental.

La base científica que sustenta esta tecnología consiste en utilizar la biología molecular para activar, suprimir o modificar genes presentes en las células de todos los organismos vivos que se encuentran dispuestos en sus respectivos genomas de la misma manera que ocurre durante la evolución natural de los organismos, es decir, mediante mutaciones (cambios en la secuencia de ADN).

Me explico: todos los organismos que hoy coexisten en el planeta son el resultado de su evolución; así ha ocurrido con la especie humana, las aves, los peces, las bacterias y las plantas. Lo que hoy somos (caracteres genotípicos y fenotípicos influenciados por el ambiente) corresponde a la expresión de una fracción del contenido de nuestro genoma (aproximadamente un 10%); el resto se encuentra físicamente archivado en todas las células, pero aparentemente inactivo.

En este proceso evolutivo, el genoma experimentó cambios derivados de la duplicación natural de la información hereditaria y de mutaciones inducidas por la radiación solar. Estos cambios, que ocurren al azar, pueden seleccionarse si causan un cambio favorable para la supervivencia de la especie y permiten, por ejemplo, adaptarse a factores ambientales como las temperaturas extremas. Cuando un gen experimenta una adaptación ventajosa o favorable, puede ser que su expresión aumente o disminuya, o que su función cambie con respecto a la original.

Caracteres tan apremiantes como la tolerancia a altas temperaturas y a los herbicidas, al estrés hídrico, la absorción de nutrientes del suelo o la resistencia a enfermedades y plagas, así como mejorar la calidad de aceites comestibles y una mayor vida de anaquel de frutas y hortalizas, entre otros beneficios, pueden lograrse si se activan, inactivan o modifican genes presentes en nuestros cultivos o especies animales que en otros tiempos permitieron superar estos factores deletéreos o adversos.

Se pronostica que CRISPR-Cas9 superará a los cultivos transgénicos, pues ya no se requerirá insertar un gen externo a una planta hospedera para conferirle nuevas habilidades, sino que se orientará a activar o inactivar un gen o genes existentes en la biblioteca genómica del cultivo de interés para dotarla nuevamente de una habilidad que en un momento evolutivo le sirvió para sobrevivir y posteriormente perdió, ya sea por razones de adaptación o durante el proceso de domesticación. Igualmente, con el CRISPR-Cas9 se podrán evitar pandemias en aves, cerdos y rumiantes que tantos estragos han causado en la producción pecuaria, como es el caso de la peste porcina africana, que en años recientes ha ocasionado grandes pérdidas económicas a esta agroindustria.

Esta novedosa tecnología, consiste en la edición de cultivos y animales domésticos por vías no transgénicas, es decir, que no requieren la incorporación de genes de otras especies, sino la edición del ADN propio del organismo de interés, con cambios como los que ocurren de manera natural en cualquier organismo. Con ella se podrá mejorar genéticamente a las especies comestibles de forma más rápida, precisa y económica. Se espera que, de aplicarse estos avances, se dé mayor certidumbre para afrontar las crecientes demandas de alimentos sanos y de calidad y, a la vez, se puedan paliar los efectos bióticos y abióticos que impactan la capacidad productiva de los alimentos debido al cambio climático.

En la actualidad, diferentes países ya aplican la edición genómica para la mejora de cultivos como maíz, trigo, soya, jitomate, plátano, papa, yuca y plantas ornamentales, siendo el arroz la especie que más se ha beneficiado con esta tecnología.

Como todo avance científico, para permitir su eventual aplicación se tendrán que realizar los análisis de riesgo correspondientes, partiendo del principio precautorio y contando para ello, con las consultas a científicos expertos en la materia. Las recomendaciones, sustentadas científicamente, servirán para la toma de decisiones respecto a la autorización o no de este importante avance científico y tecnológico.

En México es muy importantes que la comunidad científica haga equipo con quienes son responsables de las políticas públicas con el fin de determinar la mejor manera de aprovechar estos importantes avances tecnológicos. Corresponde al Estado actuar en dos sentidos: Regular, sobre la base de evidencias científicas, el uso de estas herramientas y garantizar que sus beneficios alcancen a toda las sociedad mexicana; por ejemplo, que sirvan para hacer realidad el derecho constitucional a la alimentación, hoy limitado por la poca productividad, por una gran dependencia de la importación de alimentos y por la falta de acceso económico de grandes sectores de la población.

El uso de esta tecnología aplicada a la agricultura, con una cuidadosa regulación, permitirá aprovechar sus beneficios sin poner en riesgo ni la salud humana ni el ambiente, y fortalecer la productividad.

Si no se toman decisiones con respecto a la investigación y regulación de la tecnología CRISPR-Cas9, es probable que en los próximos años acabemos importando variedades editadas de maíz, soya y colza, entre otras, de la misma manera en que hoy importamos variedades transgénicas para nuestra alimentación e industria, muchas veces sin siquiera saberlo.

Además, se verá entorpecido el progreso de aquellas estrategias que pueden generar los expertos en las instituciones de investigación nacionales es las que actualmente ya se aplican estas herramientas. Triste será para el país si acabamos importando variedades genéticamente editadas por no haber permitido generar condiciones propias para su desarrollo.