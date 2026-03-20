Escapista

A dos años de la desaparición del maestro José Gabriel Pelayo, organizaciones civiles denuncian que la investigación está empantanada en la impunidad. El reclamo no es menor: el caso de Pelayo se suma a una lista negra de defensores ambientales, como Ricardo Lagunes y Eustacio Alcalá, evidenciando que en esa región de Michoacán la justicia parece haberse perdido. El gobierno mexicano desplegó hace no mucho Plan Michoacán por la paz y la justicia.

Rehilete

Conagua y el gobierno de Durango sellaron un pacto hídrico para este 2026. Con una inversión superior a 600 mdp, la entidad destinará el 40% de su fondo social a obras de agua y saneamiento, superando la meta federal. Entre presas como El Tunal II y proyectos en La Laguna, buscan que el líquido llegue con fuerza a quienes, históricamente, han quedado en el olvido en la materia.

Equilibrista

Las diputadas del PT lanzaron críticas contra el gobernador de Oaxaca. Maribel Martínez y Martha Aracely Cruz denunciaron un "clima de podredumbre", acusando al mandatario estatal de solapar nepotismo en Santa Catarina Mechoacán y de meterle mano al Tribunal Electoral local. Entre reclamos por el asesinato de una lideresa comunal y denuncias de fraude, las legisladoras exigieron a la Sala Xalapa del TEPJF corregir.