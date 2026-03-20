Darren Aronofsky y Chile, los invitados del FICG

El cine chileno vive un momento boyante. En la última década ha visto nacer a varios de los realizadores más aclamados del mundo en habla hispana, como Sebastián Lelio (ganador de un Oscar), Patricio Guzmán (un Oso de Oro y un Goya), Maite Alberdi (dos veces nominada al Oscar) o los multipremiados hermanos Larraín, quienes, por cierto, hace unos años mudaron a México su centro de operaciones.

Es cierto, durante los años recientes la cinematografía chilena ha permanecido muy cercana al ecosistema fílmico mexicano. Es una industria pequeña en volumen, si se compara con la nuestra, la argentina o la brasileña, pero no sería descabellado apostar por ella siempre que se hable de futuro y también sobre la eficacia y el prestigio por cada película estrenada.

Por si fuera poco, la delegación chilena se ha mostrado más notoria, cuantiosa y participativa en los programas de industria de las últimas cinco ediciones del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), el encuentro fílmico más antiguo de México y uno de los epicentros del séptimo arte en habla hispana. Los chilenos se interesan desde en el llamado Pitch literario (un mercado para la compraventa de derechos editoriales para adaptaciones fílmicas) hasta en los encuentros de profesionales.

Por todo lo anterior, hace todo sentido que Chile, con su riqueza fílmica, tanto histórica como contemporánea, sea el país Invitado de Honor de la edición 41ª del FICG, a llevarse a cabo del 17 al 25 de abril en Guadalajara y Zapopan, Jalisco, con alrededor de 30 sedes, destacándose la Cineteca FICG, en el Centro Cultural Universitario en Zapopan. El encuentro ofrecerá más de 200 películas provenientes de 52 países, ya sea en exhibición o en competencia.

Abrirá una premiada en la Berlinale

Todo lo anterior se hizo oficial recientemente en palabras del comité organizador del encuentro fílmico, encabezado por la directora general, Estrella Araiza Briceño; autoridades de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y Guillermo Gómez Mata, presidente del Patronato de este encuentro.

Con la promesa de dar a conocer a posteriori más detalles sobre el programa del país Invitado de Honor, la directora del FICG adelantó: “potencialmente vamos a tener tantos anuncios que los quisimos separar de esta conferencia, pero definitivamente vamos a tener una muestra de películas restauradas y una de cine contemporáneo chileno. Eso definitivamente va a suceder en el festival”.

Asimismo, Araiza Briceño confirmó que la proyección inaugural de la edición será para el largometraje mexicano Moscas (2026), filme con el Premio del Jurado Ecuménico de Cannes, de Fernando Eimbcke, conocido realizador de Temporada de patos (2004), cinta que también se exhibirá en el festival, a propósito de la presencia del realizador.

Homenajes e Industria

Son para enfatizar los homenajes que rendirá el FICG este año, empezando por el realizador neoyorquino Darren Aronofsky, autor de joyas fílmicas como Pi: El orden del caos (1998), Réquiem por un sueño (2000), Black swan (2010) y The Whale (2022).

También será un acontecimiento el Homenaje a la Trayectoria en el Cine Mexicano para la actriz Luisa Huertas, con más de cinco décadas de oficio y una de las más respetadas de nuestro cine, propietaria de varios reconocimientos en el teatro y dos premios Ariel, uno del año pasado por la clase magistral que dio con su protagónico en la cinta No nos moverán.

Acerca del programa de industria, destacó Guillermo Gómez Mata, “el FICG se ha consolidado como el epicentro de negocios cinematográficos más importante de la región”, considerando que para esta edición la participación de profesionales crecerá a 1,414 proyectos inscritos.

Asimismo, el festival concretará la tercera edición del FICG Games (la ventana para financiamiento de historias contadas a través de los videojuegos), y estrenará FICG Generación, un programa para acercar a cineastas en formación a la experiencia real de un festival de cine.

Garantizan la seguridad del festival

Cuestionado por el tema de la seguridad, Guillermo Gómez Mata expuso: “El FICG siempre ha contado con un operativo especial (...) En días recientes se ha estado trabajando para tener a punto un protocolo de seguridad. Coordinaremos la instalación de una mesa de seguridad con el gobierno del estado de Jalisco (...) Siempre hay un margen ante situaciones que no están bajo el control del festival, pero al día de hoy hemos recuperado la normalidad en la vida cotidiana”.

41° Festival Internacional de Cine en Guadalajara

Complejo Santander Artes Escénicas, entre las 30 sedes

Invitado de Honor: Chile

Homenajes a: Darren Aronofsky, Luisa Huertas, Lola Dueñas, Elena Vilardell

El financiamiento público del festival

16 millones de pesos de la UdeG

7 millones de pesos del gobierno de Jalisco

6 millones de pesos del gobierno de Guadalajara

2 millones de pesos del gobierno de Zapopan

*Pendientes resultados del profest 2026 (gobierno federal) por 2 millones máximo.