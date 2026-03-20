El 65.3% de contratos en municipios, por adjudicación directa

En México, la gestión a nivel municipal en transparencia, seguridad pública y equidad de género mantiene desafíos estructurales, reveló el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

El censo señaló que las administraciones municipales realizaron 180,053 contratos durante 2024, de los cuales 65.3% se adjudicaron de manera directa, lo que representa el principal mecanismo de asignación por encima de la licitación pública y otros procedimientos.

El predominio de este esquema aumenta en rubros como adquisiciones, arrendamientos y servicios, en donde 78,738 de 105,596 contratos (74.6%) se realizaron por adjudicación directa.

Obra pública

Para el caso específico de obra pública y servicios relacionados, el censo reporta que 52.2% de los contratos se asignaron mediante adjudicación directa. Sin embargo, al analizar el monto económico, el peso de este mecanismo es mayor: 54.2 por ciento.

Hidalgo fue la entidad que más porcentaje de contratos por adjudicación directa entregó; pues de 14,841, el 91% tuvo el procedimiento de contratación mencionado anteriormente. Detrás estuvieron: Chiapas, con 90.9% de 8,682; Zacatecas, con un 89.2% de 2,254 contratos asignados; Chihuahua, donde el 86.2% de 5,994 fueron entregados por asignación directa, y Guerrero, con un 85.5% de 5,509 contratos.

“El monto total de los contratos realizados por las administraciones públicas municipales o de las demarcaciones territoriales fue de 305,461 millones 128,139 pesos. De estos, 93,584 millones 30,245 (30.6 %) fueron en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y 211 877 millones 97,894 (69.4 %), en obra pública y servicios relacionados con la misma. Al comparar con 2022, el monto total de los contratos aumentó 28.7 por ciento. Por materia, el aumento fue de 20.7 % en adquisiciones, arrendamientos y servicios, y de 32.6 % en obra pública y servicios relacionados”, informó Inegi.

Policías

Por otro lado, en el ámbito de seguridad pública, el censo indicó que 1,898 municipios contaban con una institución formal de seguridad pública, ya sea de manera exclusiva o en coordinación con otras corporaciones. Esto equivale a aproximadamente 76% del total de municipios del país, mientras que el resto presenta esquemas diferenciados.

Además, 403 municipios operaron con cuerpos de seguridad comunitarios o autogestivos, 90 municipios delegaron la función a instituciones de otros órdenes de gobierno y 23 municipios no contaban con ninguna institución de seguridad que ejerciera la función.

En cuanto a la situación operativa, 1,574 municipios operaron exclusivamente con una corporación municipal conforme a sus atribuciones legales y 324 municipios combinaron la operación de su policía local con la participación de otras instituciones de seguridad o cuerpos comunitarios.

Esquemas alternativos

El informe también documentó la coexistencia de modelos mixtos, donde policías municipales operan junto con corporaciones estatales o formas comunitarias de seguridad.

También, el trabajo identificó 493 municipios sin una institución municipal formal, donde la función de seguridad se cubre mediante distintos mecanismos: en 90 municipios, la seguridad fue asumida por instituciones de otros órdenes de gobierno. En 403 municipios, la función recayó en cuerpos de seguridad comunales, organizados de manera autogestiva o adscritos a estructuras municipales.

Adicionalmente, 23 municipios no contaron con ninguna institución ni esquema alternativo que ejerciera la función de seguridad pública, lo que evidencia ausencia total de cobertura institucional.

Mientras que, los municipios donde otras autoridades asumieron la seguridad, el documento señaló que en 85 casos intervino la Secretaría de Seguridad Pública estatal o su equivalente; en cinco municipios participó la Guardia Nacional; la Secretaría de la Defensa Nacional, en cinco casos y en uno, la Secretaría de Marina.

En cuanto al personal total en instituciones de seguridad pública, a nivel municipal, el Inegi reveló que 2024 fue el segundo periodo consecutivo en el que se reduce al pasar de 175,723 a 166,091 personas, equivalente a una baja de 5.4 por ciento.

Desde el 2016, último año de referencia del Inegi en su censo —que publica cada dos años— el 2020 es el año con mayor número de personal al alcanzar los 191,845 empleados.

Incrementa presencia femenina

Al cierre de 2024, se registraron 2,433 presidencias municipales y alcaldías, de las cuales 605 fueron ocupadas por mujeres, lo que representa 24.9% del total. En contraste, 74.8% correspondió a hombres, mientras que en 0.3% no se identificó el sexo.

En comparación con 2022, el número de mujeres en estos cargos aumentó 7.5%, mientras que la cantidad de hombres disminuyó 3.8 por ciento.

Sin embargo, el avance es más significativo en otros espacios de gobierno local. En 2024, los ayuntamientos se integraron por 2,602 personas síndicas, de las cuales 60% fueron mujeres y 40% hombres.

Este porcentaje representó un aumento respecto a 2022, cuando la participación femenina en sindicaturas fue de 58.8%, lo que consolida a este cargo como uno de los de mayor representación de mujeres en el ámbito municipal.

Para el caso de las regidurías, el censo reportó 16,875 personas, con una distribución de 54.2% mujeres y 45.7% hombres. La proporción femenina también creció en comparación con 2022, cuando se ubicó en 52.1%.