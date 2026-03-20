CFE tiene coberturas para 60% de su consumo de gas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene como política cubrir por lo menos el 60% de su consumo anual de gas natural, con lo que al cierre del año pasado estuvo comprando coberturas ante la posibilidad de que subiera el precio durante todo 2026 y hasta este momento ha cubierto el riesgo en el mediano plazo frente a la volatilidad que hoy se vive por el conflicto bélico en Medio Oriente, dijo a El Economista Eugenio Amador, director de Finanzas de la estatal eléctrica.

“Lo que estamos haciendo es crecer nuestras coberturas más allá de 2027, es decir, todo 2026, todo 2027 y hasta la mitad de 2028, porque es parte de la política prudencial de la CFE cuidar estos riesgos y asegurarnos de que la variabilidad quede en el mercado y no nos ponga en una condición en que estemos inoperantes”, aseguró en entrevista durante la 89 Convención Bancaria desde Cancún, Quintana Roo.

Horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso la iniciativa de Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, que tendrá mucho que ver con los proyectos de energía que se esperan, el funcionario aseguró que esto dará la posibilidad de tener reglas claras y un entorno en el que tanto inversionistas como sector público tengan claridad de cómo llevar a cabo las inversiones.

Y es que la CFE tiene un plan de expansión sin precedentes para invertir cerca de 30,000 millones de dólares en el sexenio en generación, transmisión, distribución y toda la cadena de valor de la electricidad en México, aseguró, con lo que cerca de 75% de la inversión en nueva generación, y la mayoría de ésta en renovables, se llevará a cabo con el sector privado en esquemas mixtos, con lo que la CFE tiene la posibilidad de diversificar sus fuentes de financiamiento.

“Lo que vamos a detonar en términos de inversión entre la CFE y el sector privado no tiene precedentes y a la vez el sector privado va, seguramente, a financiarse con bancos y los bancos tienen que tener certidumbre, no hay mejor certidumbre para inversionistas en el sector que una calificación soberana de largo plazo que les asegure una visibilidad de cómo van a vender el producto de lo que produzca esa planta”, aseguró.

En el marco de la Convención Bancaria, el directivo detalló que la empresa ha tenido acercamientos con los bancos en el último año y medio en el que han relatado cómo piensan poner en marcha un plan de inversión que cuide las finanzas de la empresa y que permita crecer la infraestructura que requiere la CFE.

Respecto a las formas de acceder a capital, explicó que hay muchas fases en el financiamiento, hay que financiar la construcción, una vez que está lista se refinancia el crédito a largo plazo y posteriormente estos activos inclusive se vuelven atractivos para fondos de inversión y las Afores, porque tienen flujos muy estables a través del tiempo.

“Lo que tenemos que darle a nuestros financieros es la certidumbre y la visibilidad de cómo vamos a pagar nuestros créditos y cómo vamos a llevar a cabo nuestros procesos de contratación”, explicó el funcionario de la empresa eléctrica.