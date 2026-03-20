El tratado y la estrategia económica

Hace un año la pregunta era si se se mantendría el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, ahora la pregunta es qué características va a tener el tratado después de la revisión. El resultado de las consultas que se han realizado en los tres países es que las empresas consideran que el mismo no solamente sirve como un eficaz mecanismo de comercio, sino que permite consolidar una entidad productiva que permite competir con otras regiones del mundo. Claro, cuando se respeta su esencia, que es eliminar los aranceles y otras barreras comerciales, como las que se han tratado de imponer al agro mexicano. La otra pregunta, claro, es cómo tener un acuerdo que sirva mejor a la economía del país..

En los últimos años, las exportaciones, en buena medida gracias al tratado, han sido el motor de la economía nacional. De hecho, el repunte económico de los últimos meses responde justo a esa dinámica exportadora. Ahora, ese motor tiene un alcance limitado, por el bajo contenido, ya que nuestras exportaciones solamente tienen alrededor de 30% de contenido nacional. Eso no quiere decir que no generemos valor en las mismas, en realidad México ha sido capaz de generar sofisticados procesos de manufactura, en sectores complejos como dispositivos médicos, aeroespacial y electrónicos. En Ciudad Juárez, por ejemplo, se ensamblan maquinas para procesar criptomonedas, con casi nulo contenido de insumos propios, pero con procesos muy complejos de logística y mano de obra, con muy buenos salarios.

Una parte de esos insumos, como es normal y deseable, provienen de Estados Unidos, por eso a ese país le conviene comercial con México, ya que lo que importa contiene productos de ese país. Sin embargo, otros insumos provienen de países con lo que no tenemos tratados, principalmente de Asía. Esos países no consumen productos mexicanos. Mecanismos como las reglas de origen más estrictas de contenido nacional ayudan a promover el uso de más insumos de la región. Ahora, también se requiere de otras acciones para desarollar proveduría y consolidar cadenas productivas más integradas entre los tres pais. Eso requiere también acuerdos y políticas para, por ejemplo, refinar materiales, producir ingredientes farmacéuticos activos, integrar cadenas de semi conductores, construir capacidad en la industria de metal mecánica, desarrollar y financiar empresas industriales medianas, y varias otras acciones que van a permitir contar con más y mejores insumos.

Todo eso no lo hace el comercio por si mismo, sí la coordinación ente los países que participan en una región, y políticas industriales nacionales enfocadas a ese propósito. El mayor contenido es lo que va a potenciar la capacidad tractora del sector exportador mexicano como motor de la economía nacional, eso también debe de ser objeto de reflexión y acción gubernamental, el cómo potenciar nuestra principal ventaja competitiva económica, la capacidad de hacer manufactura sofisticada, en una una variable que contribuya más al crecimiento. Eso va a permitir que más personas, más personas y más regiones beneficien de nuestro sector externo.