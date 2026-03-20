Lesiones pre Mundial: secuelas de estrés y mala gestión

“En medicina del deporte tenemos un dicho: nadie se lesiona porque sí”, suelta a El Economista el doctor Bernardino Montes Saínz, especialista con más de una década de experiencia en equipos profesionales de futbol y beisbol.

Como todo en la vida, describe, algunas lesiones se pueden adjudicar a la suerte. Pero hay otras que derivan de factores que sí se pueden controlar, como nutrición, ansiedad y planeación tanto de recuperación como de entrenamientos.

“Es toda una cultura, pero hablando de estos temas habría que ver qué tanto se cuidaron, qué tanto dejaron de hacer, qué tanto no hicieron y qué tanta recuperación tienen. El futbolista tiende a no recuperarse, tiende a ser indisciplinado y a comer cosas que no debe, aunque la nutrición es sumamente importante para evitar lesiones musculares”, profundiza.

En el último año, la Selección Mexicana, que será coanfitriona de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 junto a Estados Unidos y Canadá, ha sufrido más de una decena de lesiones entre jugadores de 17 y 30 años.

Desde el juvenil Gilberto Mora y su pubalgia hasta el experimentado Luis Chávez y su rotura de ligamento cruzado anterior, el Tri se ha convertido en un hospital que impacta en el armado del mejor plantel posible por parte del entrenador, Javier Aguirre.

Los casos más recientes, a tres meses del Mundial, fueron el portero Luis Ángel Malagón (rotura de tendón de Aquiles) y el mediocampista Marcel Ruiz (rotura de ligamento cruzado anterior), quienes definitivamente se perderán el torneo.

En la historia de los Mundiales hay múltiples ejemplos de quienes se perfilaban para ser titulares en sus selecciones y no pudieron asistir por lesiones. Le ocurrió al colombiano Radamel Falcao García previo a Brasil 2014 y al francés Djibril Cissé previo a Alemania 2006.

Cada caso tiene particularidades, pero lo que ocurre con la Selección Mexicana previo al Mundial 2026 es parejo en cuanto a que las lesiones no sólo han atacado a jugadores que radican en Europa, donde se disputan hasta cuatro competencias de manera simultánea. También se han lesionado los de la Liga MX.

“Hay dos cosas. La primera es que hay mucha ansiedad de los atletas y a veces quieren hacer cosas de más para sobresalir. Se sobreentrenan al hacer lo que nunca hacen para que los vean. Por otro lado, siendo sincero, creo que es fortuito; son accidentes”, analiza el doctor.

Dejando de lado el tema de la suerte, agrega: “También hay lesiones que no se pueden detectar tan fácilmente o, de hecho, son indetectables. Hay algo que se llama Síndrome de Estrés Tibial, por ejemplo, en el que por la actividad física los huesos de la tibia y peroné se vuelven más débiles. Luego hay microfracturas o fisuras que no duelen o muy poco, solamente si las buscan o tocan, así que lo veo por dos lados: lo que ya traen previamente y que quieren hacer un poco más para sobresalir”.

Factor mental

En 2023, la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) publicó que, basándose en estudios a futbolistas de primera y segunda división de España, una de cada tres lesiones musculares provenía de estrés.

Aunque no hay más estudios a detalle, comenta el doctor Bernardino Montes, lo que percibe es que el estrés y ansiedad sí termina por reflejarse en lesiones.

“En la alta competencia, como el caso de Malagón, tiene muchas presiones tanto en temas de selección como de su equipo, incluso con su credibilidad como portero. Todo eso obliga al jugador, de manera psicológica, a que piense que tiene que jugar como si fuera su último partido. Eso en el tema deportivo se ve bien, pero es ahí cuando los médicos y psicólogos del deporte tienen que entrar y decirle: ‘tranquilo’. Es un pensamiento que puede parecer derrotista y al atleta no le gusta, por eso juegan con todo”.

No obstante, enfatiza que también es necesario tomar consciencia en las gestiones actuales de pretemporada, viajes y recuperación.

“Llevamos muchos años viendo esto y no controlan bien las cargas de entrenamiento. Se van a entrenar a la selección para una Fecha FIFA y están en medio de un torneo, pero eso de que los viajes cansan es una realidad. Mantener una postura sentado o incómodo tensa los músculos, mente, ligamentos, tendones, te deshidrata y desgasta, igual que los cambios de horarios. No quieren entender que tienen que darles reposo a los jugadores y no pasa nada.

“Lo segundo es que también el nivel de preparación física de los jugadores de la liga mexicana no es completo. No se logran generar las adaptaciones fisiológicas para el deporte que realizan en un mes o dos de pretemporada. Eso está mal, tienen que entender que se necesita, como lo hacen en Europa, de cuatro a cinco meses. En Europa pueden jugar dos copas y a veces hasta dos internacionales, pero todo se debe a un plan bien estructurado de entrenamiento, nutrición y rehabilitación continua”.

A la Selección Mexicana le restan cinco partidos antes de debutar en el Mundial ante Sudáfrica: los de Fecha FIFA en marzo ante Portugal y Bélgica, además de los amistosos entre mayo y junio contra Ghana, Australia y Serbia.

Algunos futbolistas que llegaron a ser clave, como Edson Álvarez, Gilberto Mora y Santiago Giménez, siguen en duda a menos de tres meses del evento.

_¿Qué recomendaría a los futbolistas en cuanto a preparación física en este último periodo?

“Primero, que tienen que centrarse en sí mismos. Está la parte del miedo (por las lesiones de sus compañeros), pero lo primero es olvidarse de eso. Lo segundo es evitar lesiones lo más que puedan con vendaje correcto, descargas musculares, tomar proteína para recuperación si es necesaria y ser disciplinados. Algo más, hablando de rendimiento deportivo o físico, ya no es el momento. Se deben concentrar en la recuperación muscular para llegar lo mejor posible. Tienen que pelear con la ansiedad y, si necesitan ayuda, que la busquen. En segundo, seguir siendo disciplinados y confiar en ellos mismos”.