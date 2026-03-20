México retrocede en el índice de libertad mundial

México cayó un punto en “libertad global” entre 2026 y 2025 al registrar 58 y 59 puntos sobre 100, respectivamente.

“México es una democracia electoral desde el año 2000, y la alternancia en el poder entre partidos es habitual tanto a nivel federal como estatal. Sin embargo, el país padece graves deficiencias en el Estado de derecho que limitan el pleno disfrute de los derechos políticos y las libertades civiles de la ciudadanía”, cita el informe Libertad en el Mundo 2026.

El análisis también señaló que la violencia del crimen organizado, la corrupción, las violaciones a derechos humanos por actores estatales y civiles, y la impunidad generalizada, representan los desafíos más críticos para la gobernabilidad en México.

Elaborado por la organización no gubernamental de derechos humanos Freedom House, con sede en Washington D. C., el reporte precisa que la clasificación de un país o territorio en el Índice de Libertad en el Mundo depende de su puntuación global en “Derechos Políticos”, en una escala de 0 a 40, y en “Libertades Civiles”, en una escala de 0 a 60.

De acuerdo con la “clave de puntuaciones y estado”, por las cifras alcanzadas en 2026 México es considerado un país “parcialmente libre” en Derechos Políticos y Libertades Civiles.

La edición 2026 del informe global anual sobre Derechos Políticos y Libertades Civiles, compuesto por calificaciones numéricas y textos descriptivos, incluye la evolución de la situación en 195 países y 13 territorios del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025.

En 2026, México alcanzó 26 puntos de 40 posibles en la medición de “Derechos Políticos” y 32 de 60 en “Libertades Civiles”, contra 26/40 y 33/60, respectivamente, registrados el año previo.

“La metodología del informe se basa en gran medida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. El informe ‘Libertad en el Mundo’ parte de la premisa de que estos estándares se aplican a todos los países y territorios, independientemente de su ubicación geográfica, composición étnica o religiosa, o nivel de desarrollo económico. ‘Libertad en el Mundo’ se fundamenta en el supuesto de que la libertad para todas las personas se alcanza mejor en sociedades democráticas liberales”, consigna.

El reporte evalúa los derechos y libertades reales de los que disfrutan los individuos, en lugar de los gobiernos o su desempeño en sí, detalla, y que los derechos políticos y las libertades civiles pueden verse afectados tanto por actores estatales como no estatales, incluidos los insurgentes y otros grupos armados.

Con respecto al proceso de puntuación, refiere que un país o territorio recibe de cero a cuatro puntos por cada uno de los 10 indicadores de derechos políticos y 15 indicadores de libertades civiles, que se presentan en forma de preguntas.

“Una puntuación de 0 representa el menor grado de libertad y 4 el mayor. Las preguntas sobre derechos políticos se agrupan en tres subcategorías: Proceso Electoral (3 preguntas), Pluralismo Político y Participación (4) y Funcionamiento del Gobierno (3). Las preguntas sobre libertades civiles se agrupan en cuatro subcategorías: Libertad de Expresión y Creencia (4 preguntas), Derechos de Asociación y Organización (3), Estado de Derecho (4) y Autonomía Personal y Derechos Individuales (4)’’, cita.

La puntuación total máxima que se puede otorgar en derechos políticos es de 40 -hasta cuatro puntos por cada una de las 10 preguntas incluidas-, y de 60 respecto de libertades civiles ya que se puede obtener hasta cuatro puntos también por cada una de las 15 preguntas en total.