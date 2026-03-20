Gami, AZVI, Recal y Moyeda harán tren en Monterrrey

La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) adjudicó este miércoles un contrato por 7,850.2 millones de pesos al consorcio integrado por Gami Ingeniería e Instalaciones, AZVI, Construcciones Urales, Recal Estructuras y Constructora Moyeda para la construcción y diseño de 8.8 km del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, segmento 15-A1, de la zona metropolitana de Monterrey.

En el acta de fallo, la agencia (a cargo de Andrés Lajous) precisó que fue el grupo ganador “conforme al resultado del método de evaluación de proposiciones puntos y porcentajes”.

La licitación pública internacional abierta ocasionó el interés de siete grupos de constructoras que incluyeron, por ejemplo, a: ICA, La Peninsular Compañía Constructora, Constructora de Proyectos Viales de México, Impulsora de Desarrollo Integral, Mota-Engil México y Sinohydro México.

Como parte del proceso, la ATTRAPI tuvo que posponer para febrero la entrega de propuestas técnicas y económicas por la transición administrativa que implicó el cambio de nombre de la dependencia que se llamaba Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).

Además, en tres ocasiones se aplazó la fecha de fallo porque la convocante requería de mayor tiempo para efectuar el análisis detallado de la información recibida en las propuestas.

Tras la adjudicación, el grupo ganador se comprometió ante la agencia a firmar el contrato respectivo a las 17:00 horas del 27 de marzo, a la par entregará la garantía de cumplimiento por el 20% de los trabajos y la garantía de anticipo por el 20%, de la asignación correspondiente al contrato en el ejercicio fiscal del presente año.

“La fecha de inicio de los trabajos será a partir del seis de abril, con un plazo de ejecución de 998 días naturales. Adicionalmente, deberá presentar un documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el que se emita la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en sentido positivo…”, se explicó.

El tramo ferroviario referido atraviesa paisajes diversos que incluyen zonas urbanas, áreas rurales y terrenos industriales. Se ubica entre las estaciones Santa Catarina y González Garza, y considera un puente atirantado de 6.5 km, por lo que representará diversos retos técnicos, entre ellos trabajar en zonas de alta afluencia vehicular

Con base en los datos difundidos durante el proceso de licitación, la velocidad máxima de diseño del tramo es de 200 km/h.