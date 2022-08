Volaris se sube al ring

En octubre del 2020, antes de firmar un convenio de colaboración con hoteleros de Mérida para empujar la reactivación del turismo, le preguntaron al director de Volaris, Enrique Beltranena, palabras más/menos lo siguiente: ¿Cómo se atreven a poner publicidad de la aerolínea en la estación del Metro Observatorio (en la Ciudad de México), prácticamente adentro de la estación de autobuses?

No era una entrevista formal. Los colaboradores que lo acompañaban se sorprendieron. No sabían cómo proteger al jefe (algo innecesario). No pusieron atención a las miradas y el saludo ocurrido segundos antes. Estaban nerviosos ante la no impertinente pregunta.

De la mejor manera el directivo respondió sonriendo y cuestionando: ¿Y eso es bueno o malo? Tenemos que ir a dónde están los posibles pasajeros.

Y sí, eso sigue haciendo para consolidar a la línea aérea de mayor presencia dentro del país. Por ejemplo, esta semana Beltranena andará muy activo promoviendo sus nuevas rutas de Volaris desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la estrategia para impulsar el Sistema Aeroportuario Metropolitano, que fue propuesto por el gobierno federal ante la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

En ese atrevido posicionamiento de marca que suele autorizar, previo y riguroso análisis, destaca que se han apoderado de los torniquetes y máquinas para recargar tarjetas de algunas estaciones del Tren Suburbano (que corre de Buenavista a Cuautitlán y en algún momento podría tener un ramal al AIFA).

Ahí tiene publicidad con los siguientes mensajes: Próxima estación la playita y Agárrale el modo a volar y descubre que es baratísimo.

Lo interesante es que en dicho tren (que usan miles de personas cada día) un socio operador es Omnitren, empresa de Roberto Alcántara, principal accionista de su competidor en el mundo del ultrabajo costo mexicano VivaAerobus. Dicha aerolínea también tiene un gran punto de venta en la estación Buenavista.

Saben que los futuros y nuevos clientes para el aeropuerto de Santa Lucía suelen transitar por ahí y ya se disputan los espacios para promover vuelos a precios no imaginados.

Volaris también ha colocado anuncios espectaculares en vialidades que llegan al nuevo aeropuerto en el Estado de México y en sus redes sociales invitan a una actividad que tendrán ahí el 25 de agosto en la terminal, el Día AIFA (en la imagen aparecen un par de mexicanísimos luchadores enmascarados y el slogan: Desde AI es FÁcil volar).

Por lo pronto, vale recordar que Volaris apuesta fuerte a promover atrevidos productos turísticos y por eso es patrocinador del primer Festival del globo de Hermosillo, Sonora, el 15 y 16 de octubre, el cual terminará con un concierto gratuito de Aleks Syntek.

