La economía de México está estancada según datos del Inegi. De enero a septiembre, el PIB registró un crecimiento de 0% y la confianza empresarial se encuentra en el punto más bajo del año. En ningún país del mundo ha sido posible la prosperidad y el desarrollo sin un crecimiento económico sostenido y vigoroso.

El estancamiento se debe principalmente a la pérdida de confianza por algunas malas decisiones del actual gobierno, que generaron dudas sobre el buen desempeño futuro de la economía, sumadas a un discurso polarizante, en algunos casos antiempresarial, y una preocupante estrategia para debilitar contrapesos y órganos autónomos.

Lo primero que se tiene que hacer es recuperar la confianza, dando señales claras de certeza y seguridad jurídica para la inversión privada.

Es importante que el gobierno anteponga la evidencia y opinión de expertos en la toma de decisiones de carácter técnico, dejando a un lado los dogmas y la ideología, al tiempo que construya un discurso incluyente, conciliador, que una en lugar de dividir, respetando las libertades y derechos de todos, en especial la libertad de expresión.

Se deben revisar y corregir las nuevas leyes recientemente aprobadas, propias de un régimen autoritario, que atentan contra los derechos de propiedad privada, facultando al Ejecutivo para disponer de los bienes de las personas, sin sentencia firme de culpabilidad dictada por un juez, y que en algunos casos permiten equiparar discrecionalmente a los empresarios con delincuencia organizada.

Condiciones mínimas de certeza y seguridad son indispensables para que aumente la inversión, crecimiento económico, generación de empleos y desarrollo.

Cuando existe confianza y certeza jurídica, los empresarios invierten, toman riesgos, innovan, buscan crecer y generan empleos, por lo que las personas gastan y consumen más ante una mejor expectativa de futuro, creando un círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo.

También se debe eficientar el gasto y la inversión pública, que presenta un subejercicio importante, invirtiendo en proyectos con alto valor agregado, en combinación con la Iniciativa Privada, siempre que sea posible, construyendo infraestructura que aumente la productividad y reanime el sector de la construcción.

Sin duda, un motor para reactivar la economía en el corto plazo sería permitir y reactivar la inversión privada en los sectores de hidrocarburos y electricidad.

Otro rubro importante es el turismo. Hay que redoblar esfuerzos de promoción internacional y atracción de nueva inversión extranjera en proyectos productivos.

Se debe incentivar el espíritu emprendedor de los jóvenes, asegurando que conozcan y adopten las nuevas tecnologías. La ciencia e innovación son indispensables en la nueva economía del conocimiento, principal fuente de crecimiento en el mundo de hoy.

Facilitar la incorporación plena de las mujeres al sector productivo es indispensable para el crecimiento vigoroso que necesita México, urge reiniciar cuanto antes el cancelado programa de estancias infantiles.

El libre comercio y las exportaciones han sido uno de los principales motores de nuestra economía en los últimos años, es un acierto de la actual administración continuar por el mismo camino. Mantener la estabilidad macroeconómica y responsabilidad en las finanzas públicas, respetando la autonomía del Banco de México, será fundamental para lograr un crecimiento sostenido.

Por último, y lo más importante, si no se garantiza la seguridad física y patrimonial de las personas no hay crecimiento económico posible. Urge modificar la fallida estrategia “abrazos, no balazos”, la aparente claudicación del gobierno para asumir su responsabilidad primordial, “cumplir y hacer cumplir la ley”, está dañando severamente la certeza y confianza para invertir en nuestro país.

*Presidente de la Federación Centro de Coparmex.