Presidenta encargada de Venezuela llega a isla de Granada, su primer viaje internacional

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó el jueves a la isla de Granada en su primer viaje internacional al mando del país tras la caída de Nicolás Maduro, mostró la televisión estatal.

Rodríguez llegó al aeropuerto Maurice Bishop en Saint George, capital de Granada, y fue recibido con honores por el canciller granadino, Joseph Andall, y el embajador de Granada en Venezuela, Hassan Hadeed, según muestran imágenes de Venezolana de Televisión (VTV).

Se encuentra en el país insular, ubicado en el mar Caribe a unos 145 kilómetros de Venezuela, para una "agenda de trabajo intensa" entre ambos países, agregó VTV.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.Foto: Reuters

Momentos después, la televisión estatal informó de una "reunión de trabajo ampliada" entre Rodríguez y el primer ministro granadino, Dickon Mitchell, en la sede del Parlamento.

La mandataria voló junto con una comitiva integrada, entre otros, por el canciller Yván Gil y la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao.

Rodríguez consideró las riendas del país tras la captura del mandatario izquierdista Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense el 3 de enero.

Gobierna bajo fuertes presiones del presidente Donald Trump, que ha dicho estar a cargo de Venezuela y de la venta de su petróleo.

Bandera de Granada y Venezuela.Foto EE: Cortesía

Su visita oficial se produce poco más de una semana después de que Estados Unidos levantara las sanciones en su contra, en un paso más en la normalización entre Washington y Caracas.

Maduro, que mandó con mano de hierro entre 2013 hasta su espectacular captura en enero, estrechó durante su gobierno los lazos con el país insular, considerado un aliado de Venezuela en el Caribe.