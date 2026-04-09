Congreso de EU frena iniciativa para restringir poderes de guerra de Trump en Irán

Los republicanos que controlan el Congreso de Estados Unidos frenaron el jueves una resolución impulsada por la oposición demócrata destinada a limitar los poderes militares del presidente Donald Trump contra Irán.

Con esta iniciativa en gran medida simbólica, bloqueada en la Cámara de Representantes, los demócratas buscaban manifestar su rechazo a la guerra desatada el 28 de febrero por el presidente republicano sin autorización ni consulta con el Congreso.

La moción destinada a aprobar el texto fracasó durante una brevísima sesión de procedimiento, mientras la mayoría de los legisladores se encuentran lejos de Washington, en receso parlamentario.

El líder de los demócratas en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, había pedido a sus compañeros expresar su profundo desacuerdo con la conducción de la guerra.

Una parte del movimiento trumpista MAGA, muy aislacionista, denuncia esta ofensiva. Pero en esta votación demostraron que no iban a secundar a los demócratas para restringir los poderes del presidente.

Los demócratas prevén volver a intentar aprobar esta resolución la semana próxima, cuando el Congreso reabra sus sesiones oficialmente.

Dado el estrechísimo margen de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, si un puñado de republicanos se sumara a las filas demócratas, el texto podría aprobarse, esperan los dirigentes demócratas.

En el Senado, el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, ha dado señales de un esfuerzo paralelo, con una votación prevista en los próximos días.

La Constitución estadounidense estipula que solo el Congreso tiene la facultad de "declarar" la guerra.

Pero operaciones militares de corto alcance fueron autorizadas desde la Casa Blanca en años recientes sin una declaración formal de guerra por parte del Congreso: en 1999 el presidente demócrata Bill Clinton impulsó los bombardeos de la OTAN contra Serbia, y en 2011 el también presidente demócrata Barack Obama avaló una intervención en Libia.

Una ley de 1973 permite al presidente estadounidense desencadenar una operación militar en caso de amenaza inminente, aunque debe recibir una autorización del Congreso si se prolonga más de 60 días.