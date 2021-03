El auge de la tecnología verde (o tecnología limpia) es vulnerable. En el contexto actual de bajas tasas de interés, el valor actual de los flujos de efectivo futuros se ha inflado y, en consecuencia, se derrumbará si las tasas de interés llegan a subir.

CAMBRIDGE – Luego de que el valor de las acciones de Tesla se multiplicara por diez entre marzo de 2020 y enero de 2021, el fundador de la compañía, Elon Musk, se ha erigido como la encarnación de la innovación verde. El fenómeno Tesla se ha propagado al resto de la incipiente industria de los vehículos eléctricos (VE), cubriendo de polvo estelar a una serie de nuevas empresas verdes con tecnologías no probadas e ingresos mínimos.

En tanto emprendedores e inversores privados se lanzan a hacer lo que los gobiernos no hicieron, algunos analistas ahora creen que una Revolución Verde está por llegar. Otros, en cambio, miran el mismo panorama y ven las señales tempranas de una “burbuja de tecnología verde”.

El auge de la tecnología verde (o tecnología limpia) es, por cierto, vulnerable. Al igual que el auge digital anterior que resultó en la burbuja de las puntocom, a fines de la década de 1990, depende marcadamente de una fuerza externa que podría desaparecer de repente –a saber, el dinero fácil-. En el contexto de bajas tasas de interés de hoy, el valor actual de los flujos de efectivo futuros se ha inflado y, en consecuencia, se derrumbará si las tasas de interés llegan a subir.

Desde hace diez años, los bancos centrales han fijado tasas de política por debajo de la tasa de inflación –que a su vez se ha ubicado en niveles históricamente bajos-. Como resultado de ello, las tasas de interés reales negativas sobre activos seguros han llevado tanto a grandes inversores institucionales como a inversores minoristas a inclinarse por activos más riesgosos que ofrecen retornos potencialmente más altos.

Vale la pena recordar que justo antes del foco reciente en las acciones del sector de la tecnología verde, los gigantes tecnológicos alcanzaron valoraciones extremadamente altas como parte de una “burbuja de unicornios” más amplia en los mercados privados, donde inversores “poco convencionales” pagaban precios elevados por acciones invendibles de lo que ellos esperaban que fueran las próximas acciones FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google).

En cualquier caso, la Reserva Federal de Estados Unidos ha respondido a la crisis del Covid-19 con el compromiso de mantener su tasa de política cercana a cero hasta que la economía estadounidense logre “un máximo empleo y una inflación que promedie el 2% con el tiempo”. Sin embargo, dada la rápida administración de las vacunas contra el COVID-19 en la administración del presidente norteamericano, Joe Biden, todo indica que los mercados de capital se van a normalizar.

De modo que la pregunta no es si la burbuja verde va a estallar (como, en definitiva, estallan todas las burbujas), sino si estallará antes de que la Revolución Verde esté afianzada. ¿Se habrá malgastado el capital movilizado por el auge actual o se verá plasmado como la infraestructura necesaria para transformar la revolución en la nueva normalidad?

Llevar a cabo un cambio radical en la oferta y consumo de energía inevitablemente exigirá lo que sólo el Estado puede proveer: una enorme inversión pública y nuevas reglas de conducta (impuestos y regulaciones). Esto lo sabemos a partir de la historia de la revolución digital en la segunda mitad del siglo XX, lo cual planteo en mi libro Doing Capitalism in the Innovation Economy.

En las revoluciones tecnológicas, los actores estatales deben desempeñar el papel principal al principio, estableciendo una misión políticamente legítima (como ganar la Guerra Fría) para justificar un gasto gigantesco en programas de alto riesgo. De la misma manera, es el estado el que debe financiar la inversión en una etapa inicial en investigación básica cuyos potenciales retornos son demasiado inciertos como para motivar al sector privado. Y, a medida que la tecnología innovadora va madurando, el Estado crea un mercado en el que funciona como el primer cliente, empujando así el lado de la oferta de la economía de innovación por la curva de aprendizaje hacia una producción confiable y de bajo costo.

La etapa final comienza cuando los especuladores identifican el potencial transformacional de la nueva tecnología y movilizan el capital para financiar la infraestructura necesaria para su amplio despliegue, y para la exploración darwiniana de aplicaciones adicionales. Así surge una burbuja productiva, impulsada por la promesa de una nueva economía.

Elementos de este patrón se pueden ver en las revoluciones industriales previas. En el siglo que condujo a la Batalla de Waterloo en 1815, la creciente demanda de armas del ejército británico alimentó las alzas de productividad (de la producción masiva y la división del trabajo) que convirtieron a Birmingham, Inglaterra, en el taller de la Primera Revolución Industrial. Luego, una generación más tarde, el Parlamento Británico dotó a los impulsores de los ferrocarriles de poderes de dominio eminente y responsabilidad limitada, sentando las bases para la Gran Manía de los Ferrocarriles de los años 1840. De la misma manera, en Estados Unidos, las garantías y subsidios estatales suscribieron las redes de canales y ferrocarriles que se necesitaban para establecer una economía verdaderamente nacional. Y, al igual que en Gran Bretaña, donde antes había liderado el estado aparecieron los especuladores.

Hoy, el cambio climático ofrece una misión que es mayor en escala y alcance, inclusive, que la Guerra Fría. Pero la respuesta hasta el momento ha sido radicalmente diferente. Durante años, Estados Unidos estuvo paralizado por la negación de la realidad de los políticos republicanos –una postura contraproducente que culminó con el retiro del ex presidente Donald Trump del acuerdo climático de París, en 2017.

Frente a la ausencia de Estados Unidos, China pensó en adjudicarse la Revolución Verde, financiando el mayor programa del mundo para investigación y desarrollo de tecnología verde, y garantizando su posición dominante en la producción de turbinas eólicas y paneles solares. Pero el liderazgo climático de China está comprometido por su dependencia del carbón y la construcción ininterrumpida de nuevas centrales eléctricas alimentadas a carbón tanto en el país como en el exterior.

Asimismo, mientras los responsables de las políticas en Estados Unidos han titubeado, el pueblo norteamericano ha aceptado la realidad. Según el Pew Research Center, una mayoría de votantes republicanos y un porcentaje abrumador de demócratas creen que el gobierno de Estados Unidos debería hacer más para abordar el cambio climático. Eso implica que existe un amplio respaldo al plan de Biden de “reconstruir mejor”, cuyo programa ya contiene gran parte de lo que se necesita.

El compromiso de Biden sienta las bases para que el gobierno complete las piezas faltantes de un giro a nivel nacional hacia la energía renovable, empezando por la creación de almacenaje de energía a escala de red. También hacen falta una mejor gestión de la red para satisfacer una preponderancia de fuentes de energía intermitente; una extensión de la red para reemplazar por electricidad los sistemas generadores de carbono en edificios industriales, comerciales y residenciales; una expansión nacional del acceso a banda ancha; y la reconstrucción de la infraestructura de transporte para incorporar formas de movilidad de menor consumo de carbono (incluidas las estaciones de carga de los VE).

Al haber sido testigos de la diferencia que marca un liderazgo nacional competente en la distribución de las vacunas, es posible que los votantes norteamericanos les den a los demócratas mayorías legislativas aún mayores en las elecciones de mediano término de 2022. La última vez que esto sucedió fue en 1934, cuando los votantes apoyaron calurosamente el New Deal de Franklin D. Roosevelt. Si luego tiene lugar un New Deal Verde, el auge de la tecnología verde, burbuja o no, dejará tras de sí un nuevo mundo.

El autor

William H. Janeway, autor de Doing Capitalism in the Innovation Economy, es socio limitado especial de la firma de capital privado Warburg Pincus y profesor afiliado de economía en la Universidad de Cambridge.

Copyright: Project Syndicate, 2020

www.projectsyndicate.org