Quizá sea casualidad que cuando empieza formalmente la campaña por la Presidencia de México en Washington el inquilino de la Casa Blanca lance una “tuitera” agresión contra México.

Quizá, pero en política las casualidades suelen ser insólitas, lo cual nos permite especular sobre la intención de Trump al lanzar una provocación tan directa en este momento.

Insistimos en la posibilidad de medir las reacciones de los candidatos y la candidata a la Presidencia. Empezar un juego que permita a Washington calcular cómo sería la relación con cada uno de ellos en Palacio Nacional.

Violencia y recetas de charlatanes

Hace días los habitantes de Santa Cruz Yucunani, en lo alto de la sierra guerrerense, bloquearon el paso a un convoy militar que se dirigía a destruir plantíos de amapola, financiados hace décadas por las bandas de narcotraficantes.

Los 1,200 habitantes viven de esos cultivos, lo cual muestra la falacia de aquellos que, desde el Altiplano, suponen que el cultivo de otros productos les dejará más dinero que el de amapola.

Y de paso que las recetas, hasta las de algunos candidatos presidenciales, para detener la violencia de las bandas del crimen organizado vienen a ser, al final, como las recetas de los charlatanes curanderos de ferias.

¿A quién beneficia bajar IVA fronterizo?

No debe sorprender que ahora se disputen las coaliciones de Juntos Hagamos Historia y Por México al Frente la autoría original de la propuesta para bajar a la mitad el IVA en las poblaciones de la frontera con Estados Unidos, porque es tan taquillera como bajar el precio de la gasolina.

Antes que se aumentara el IVA fronterizo, el beneficio de una tasa menor no se reflejaba en los bolsillos de los millones de consumidores de las entidades del norte de la República. Los productos tenían el mismo precio que en el resto del país.

¿Quién garantiza que la baja de la tasa del IVA en la frontera norte ahora si se reflejará en los bolsillos de los consumidores? Nadie. Ese es el eterno problema con las ocurrencias de campaña.



NOTAS EN REMOLINO

Si nadie apela al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dejará un mal precedente la decisión del Instituto Nacional Electoral de autorizar que Napoleón Gómez Urrutia, a pesar de haberse ciudadanizado canadiense, pueda ser candidato a senador plurinominal en México… Una paradoja que entre los diez Estados que no han movido un dedo para crear el sistema nacional de transparencia estén siete gobernados por la coalición de partidos del Por México al Frente, encabezada por Ricardo Anaya… Hacen mal los voceros partidistas en jugar con el binomio violencia y afluencia a las urnas. Sólo asustan a los votantes, cuando la realidad muestra que la violencia criminal no ha conseguido alejar a los votantes en elecciones anteriores… A propósito de elecciones y electorado. ¿Cuántos de nosotros, ciudadanos de a pie, sabemos lo que significará un gobierno de coalición, como ya nos los prometen?... Algo que, pese a los esfuerzos de algunos partidos, será muy difícil dilucidar una vez pasada la elección del próximo julio, es cuánto influyó en los resultados el llamado voto religioso, que no sólo es católico… En Chihuahua, el grave problema es que el gobierno estatal no ha podido impedir que en muchos de los municipios en la ruta serrana de trasiego de drogas se haga presente la influencia de las bandas criminales…