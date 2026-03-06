Barcelona, sede de un peregrinaje cuasi obligatorio para todo ejecutivo de las telecomunicaciones que desea ver las últimas innovaciones tecnológicas, pero también ser visto. La ciudad se convierte en centro de culto de los tecnófilos, en un verso apocalíptico para los tecnófobos y en una hermosa vidriera para consultores, entidades de gobierno y multilaterales.

El mundo digital realiza sus transacciones de la forma más analógica posible, entablando conversaciones presenciales, invitando a unas copas y recordando las mismas anécdotas que se narran anualmente, con la esperanza de sumar alguna otra para el año que viene.

La feria es para muchos la oportunidad de ver a los amigos, aquellos que, con los años, se fueron a otras latitudes. Con los que la comunicación actual los hace sentir muy cerca, aunque residan en otra geografía. La ironía es que son encuentros fugaces contabilizados en minutos, pues la responsabilidad laboral apenas da espacio a otra maniobra.

También es el momento en que recordamos las sonrisas y los chistes de los que ya no están. Aquellos que labraron el camino, aunque haya quienes irrespeten su memoria, orgullosos de alguna que otra victoria pírrica que el destino les cobrará con creces. El tiempo tiene esas cosas, tiende a colocar todo en su lugar.

Sin embargo, cada viaje a Barcelona parece quedar en deuda. Vamos con la idea de ilustrarnos y codearnos con las mentes más brillantes del sector. A buscar soluciones a males conocidos por nuestros bisabuelos, a encarar un camino hacia el desarrollo que sí parezca posible. Pero cada año concluye el evento con la esperanza de que, en doce meses, finalmente lleguemos a esas mesas redondas donde ya nos muestran la vía tan añorada del desarrollo, con ejemplos concretos, exportables y asequibles.

Curiosamente, son las palabras de un célebre escritor catalán, Junquera, en su libro “El gran legado”, donde parece resumir a la perfección el resultado de los diálogos y discursos de interlocutores de todas las geografías que participan en conferencias, ferias y foros de telecomunicaciones:

“Todos los informes dicen lo mismo. Todas las consultoras señalan el mismo problema. Todos los ejecutivos asienten en la misma diapositiva. Y al día siguiente, todo sigue igual. El sector de las telecomunicaciones no presenta un déficit de información. Tiene un déficit de relato.”

Una carestía que, según el escritor, puede subsanarse mejor al analizar las tramas de las películas creadas en las últimas décadas para, a través de ellas, identificar la historia del sector. Ya con esta narración construida, es mucho más sencillo identificar las falencias y oportunidades que nos presenta.

Los temas de la queja son conocidos: brecha digital, índice de pobreza, asequibilidad, transformación digital, etc. La mayor diferencia es que ahora varios de estos términos aterrizan en el discurso oficial con apellido: se tiene que hablar de cada uno de ellos con la palabra “multidimensional” como descripción. Casi cuatro décadas de charla y apenas logramos dar nombre a los males que nos afectan; al menos reconocemos que pertenecen a la misma familia.

En este mundo multidimensional, conectar a los conectados sigue siendo un desafío que va acompañado de la existencia de plataformas de gobierno electrónico que los usuarios conozcan, de la falta de cobertura y de la onerosidad que los gobiernos imponen al espectro radioeléctrico.

Es identificar anualmente las manchas del jaguar, sin distinguir entre ellas, para, repentinamente, observar cómo cada una hila una historia distinta basada en los mismos elementos. Historias que van desde el análisis de los datos obtenidos a través de sus propias plataformas de IA hasta enfrentar los ataques cibernéticos más violentos con el propósito de robar todo digitalmente. Esas son las tonalidades que adornan de vez en cuando el discurso oficial sobre conectividad, brecha digital y cobertura.

Mucha tecnología, pero pocas nuevas iniciativas de política pública.