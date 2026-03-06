Doble oferta de clásico protagoniza Jornada 10 de Liga MX

Dos clásicos resplandecen la oferta de la Liga MX para este fin de semana, cuando se dispute la Jornada 10 del torneo Clausura 2026.

Ambos se disputarán el sábado 7 de marzo, abriendo en el estadio Jalisco con una nueva edición de Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas. Inmediatamente después, en el estadio Universitario, el Clásico Regio tomará lugar entre Tigres y Monterrey.

En el Clásico Tapatío, Chivas intentará cortar una racha de dos derrotas seguidas (1-2 ante Cruz Azul y 0-2 ante Toluca) para seguir peleando por la cima de la tabla general, misma que había tomado tras arrancar el torneo con seis victorias.

El Rebaño tiene las estadísticas a su favor, ya que sólo ha perdido dos de sus últimos 10 enfrentamientos contra Atlas en calidad de visitante, aunque recordando que ambos juegan dentro de la zona metropolitana de Guadalajara.

Por otra parte, desde que Gabriel Milito asumió la dirección técnica, Chivas no ha perdido un clásico de competencia oficial. El registro, hasta ahora, es de tres triunfos.

“Siempre somos favoritos, en nuestra cabeza siempre lo somos”, mencionó el mediocampista de Chivas, Efraín Álvarez, en conferencia previa.

“Acá en Chivas siempre tenemos que ganar. No juega nada eso (primas u otros incentivos por ganar el Clásico Tapatío), al final los dos equipos se van a matar. Nosotros vamos por la victoria y quien vaya por la victoria ganará”.

Chivas llegará a la Jornada 10 en la tercera posición de la tabla con 18 puntos, mientras que Atlas se encuentra en la sexta con 16.

Si los Rojinegros logran imponerse en casa, como lo hicieron a mitad de semana ante Tijuana (2-1), rebasarán a Guadalajara y estarían cerca del top 5, además de que conseguirían su primera victoria en un Clásico Tapatío de fase regular en el estadio Jalisco desde el torneo Clausura 2018.

Para el entrenador de Atlas, Diego Cocca, el que Guadalajara no jugara a mitad de semana contra León (partido aplazado por falta de disponibilidad del estadio Akron) y que ellos sí lo hicieran ante Xolos marcará una diferencia: “Está claro que esto es ventaja deportiva; hubiéramos esperado nosotros a Chivas que juegue cada tres días, no es lo mismo”.

El Clásico Tapatío más reciente fue en la Jornada 15 del Apertura 2025 con victoria para Chivas por 4-1 en el estadio Akron, incluyendo un hat-trick de Armando ‘Hormiga’ González.

Atípico Clásico Regio

El Clásico Regio tendrá un sabor diferente en su edición Clausura 2026, ya que a diferencia de torneos anteriores, tanto Tigres como Monterrey se ubican fuera del top 5 de la tabla a estas alturas.

Ambos tienen 13 puntos, pero Rayados está en el séptimo peldaño por tener diferencia de goles de +5, mientras que Tigres es octavo con +4. Si la fase regular concluyera ahora, serían los últimos dos invitados a la Liguilla.

Además, Monterrey viene en proceso de reconstrucción, ya que cambió de entrenador esta misma semana. El español Domenec Torrent fue cesado tras perder 0-2 ante Cruz Azul en el estadio BBVA en la Jornada 8 y el argentino Nicolás Sánchez lo reemplazó.

Con Sánchez, que ganó una Liga MX como defensa de Monterrey en 2019, el equipo venció 4-0 a Querétaro a mitad de semana y retomó ánimos para el Clásico Regio.

A eso se agrega que Tigres viene de perder 3-1 contra Puebla en el estadio Cuauhtémoc, a pesar de la amplia brecha de nómina que hay entre uno y otro.

La última edición del Clásico Regio fue el 1 de noviembre en la Jornada 16 del Apertura 2025. Finalizó en empate 1-1 en casa de Rayados, todavía con Torrent al frente, mientras que por Tigres ya estaba Guido Pizarro en el banquillo.

Otros partidos a destacar en la Jornada 10 son los de Cruz Azul y Toluca, que son los únicos que pueden disputarse el liderato general.

La Máquina, que actualmente está en la cima con 22 puntos y una racha de 10 partidos sin perder entre Liga MX y Copa de Campeones de CONCACAF, recibirá a Atlético de San Luis, mientras que Toluca, sublíder con 21 unidades, recibirá a Bravos de Juárez.

HORARIO DE LOS CLÁSICOS DE LA JORNADA 10

Atlas vs Chivas

19:05 horas

Estadio Jalisco

Transmisión: TUDN, Vix y Lavy Time

Tigres vs Monterrey