Un juzgado federal en la ciudad de Chicago condenó a dos antiguos traders de JP Morgan Chase por manipular los precios del oro, lo que a su vez propició un amaño del mercado.

Las sanciones forman parte de un proceso de siete años del Departamento de Justicia de Estados Unidos para castigar un delito de suplantación de identidad. JP Morgan pagó 920 millones de dólares en 2020 para resolver acusaciones en contra de sus traders.

Los ejecutivos condenados fueron Gregg Smith, quien alguna vez fuera el principal comerciante de oro del banco, y Michael Nowak, exjefe del departamento de metales preciosos, quienes fueron hallados culpables de suplantación de identidad y fraude electrónico. Jeffrey Ruffo, un ejecutivo de ventas que trabajó con ellos, fue absuelto.

El jurado absolvió a los tres acusados de los cargos de conspiración y extorsión.

Fincomún, una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) dedicada al otorgamiento de créditos personales y para pequeños negocios, recibió un aumento en su calificación crediticia por parte de agencia mexicana HR Ratings, debido al crecimiento de su cartera de crédito.

La calificadora, subió la nota de largo plazo en escala nacional de Fincomún de ‘HR BBB+’ a ‘HR A-’, o del octavo al séptimo escalón en su escala de grado de inversión. La perspectiva permaneció en ‘estable’.

La verdad es que las entidades financieras no bancarias han estado bajo la lupa después de que ya tres se han declarado en insolvencia, por lo que un espaldarazo de una calificadora como HR Ratings es una buena noticia para el sistema financiero.

Ya que hablamos del sistema financiero no bancario, resulta que los analistas de Bank of America Securities (Bofa) degradaron su recomendación para los bonos de las instituciones financieras no bancarias en México, de marketweight a underweight o subponderar, debido al impacto negativo que tendrá el impago de deuda de Unifin Financiera, la mayor arrendadora independiente de América Latina, sobre otras empresas de la industria.

El anuncio incluye, además de Unifin, a las empresas Mega, Financiera Independencia, Mexarrend y Credivalores, agregó Bofa en su reporte. Unifin es la tercera empresa del sector que deja de pagar su deuda y emprende un proceso de reestructura en los últimos dos años, junto con las financieras AlphaCredit y Crédito Real.

La actriz y modelo Jerry Hall y el magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch han finalizado su divorcio. Hall, de 66 años, solicitó el divorcio en Los Ángeles el 1 de julio a Murdoch, de 91 años, tras seis años de matrimonio, alegando "diferencias irreconciliables" y pidiendo una pensión alimenticia no especificada y los honorarios de los abogados.

Una declaración publicada por el abogado de Murdoch, Robert Cohen, y Judy Poller, una abogada que representa a Hall, confirmó que la pareja había finalizado su divorcio, pero "siguen siendo buenos amigos."

Hall dijo en la petición presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles que "desconocía la naturaleza completa y el alcance de todos los activos y deudas (de Murdoch), y modificará esta petición cuando se haya averiguado la información."

El divorcio de Murdoch, su cuarto, se considera poco probable que altere la estructura de propiedad de las empresas en las que tiene participaciones, incluidas Fox Corp, la empresa matriz de Fox News Channel, y News Corp. Murdoch controla News Corp y Fox Corp a través de un fideicomiso familiar con sede en Reno, Nevada, que posee aproximadamente el 40% de las acciones con derecho a voto de cada empresa.

TVCoins, una plataforma de streaming de videos gratuita, iniciará operaciones en México con la intención de ayudar a los creadores de contenido locales a incrementar su audiencia.

TVCoins opera bajo un modelo de negocios de distribución de ingresos publicitarios, que permite a los dueños de los contenidos lanzar una aplicación de transmisión sin inversión inicial, en un canal gratuito para los usuarios.