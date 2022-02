Ayer 31 de enero, se anunció el cierre definitivo de la fusión que acordaron Televisa y Univision, después de haber obtenido el visto bueno de las autoridades regulatorias, tanto del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica, en el caso de México, como de la FCC en Estados Unidos. Se trata de una operación que se anunció en abril del año pasado, mediante la que estas dos empresas combinarán sus activos relacionados con la producción y distribución de contenidos.

Del comunicado distribuido a inversionistas y medios, y algunas entrevistas de sus directivos a Reuters y Bloomberg, por ejemplo, se desprende una clara apuesta al nuevo ecosistema de distribución de contenidos audiovisuales a nivel global, a través de una nueva plataforma de streaming con un enfoque claramente dirigido al universo de 600 millones de personas que hablan el español como lengua materna a nivel global. Para este propósito, los activos de contenidos, propiedad intelectual y el capital humano conformado por el talento de escritores, guionistas, productores, directores, técnicos, y desde luego, actrices y actores, aglutinados bajo la experiencia y reputación de Televisa, resultarán una contribución fundamental de cara al lanzamiento de la nueva plataforma digital y los muchos estrenos que planean para la misma.

El desafío no es menor, sobre todo cuando gigantes como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y HBOMax han redoblado sus esfuerzos no solo a nivel global, sino que de manera específica han empezado a ver al mercado de habla hispana como uno con un enorme potencial. Se trata de grupos que están comprometiendo anualmente miles de millones de dólares en la producción de contenido original y en la compra de derechos de contenidos producidos por terceros, pero distribuidos en una amplia gama de idiomas como el inglés, francés, italiano, coreano, japonés y español, desde luego, pero que con la consolidación de TelevisaUnivision como un jugador que ya anticipa un incremento notable en la inversión para la producción de nuevos contenidos en español, la audiencia se verá beneficiada no solo porque se incrementan las posibilidades de elección, sino porque también se abrirá la posibilidad a opciones que no requerirán el pago periódico de una suscripción. En suma, los usuarios ganarán.

Por otro lado, derivado de esta transacción, Televisa recibió 4,800 millones de dólares, 3,000 de ellos de manera líquida, monto que sin duda le permitirá mejorar en diversos indicadores financieros, además de traducirse en un factor que dará mayor solidez aún a la estrategia de inversión de Grupo Televisa en el sector telecomunicaciones.

De esta forma, la apuesta de Televisa, a través de su segmento de Cable, en el que entre otros participan iZZi y Bestel, se verá vitaminada para continuar con su estrategia de crecimiento basada en un esfuerzo de inversión que en los últimos ocho años le ha significado invertir en promedio el 32% de sus ingresos, lo que representa un poco más del doble del esfuerzo de inversión del conjunto de todos los operadores de servicios de telecomunicaciones en nuestro país, que en el mismo lapso de tiempo, en forma agregada, han invertido el 15% de los ingresos totales del sector.

Este desempeño en materia de inversión por sí solo permite explicar el crecimiento sostenido en usuarios que ha tenido dicho segmento desde el 2013, año en que fue promulgada la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Las fuertes inversiones realizadas por Televisa le permitieron triplicar sus unidades generadoras de ingresos (RGUs) entre el cierre de 2013 y el tercer trimestre del año anterior, pasando de un total de 5.07 millones de RGUs a un total de 14.37 millones.

Así que Televisa y Univision muestran su determinación para convertirse en jugador global en el mercado de distribución de contenidos audiovisuales en español vía streaming, al tiempo que Televisa se enfoca con mayor fortaleza a seguir invirtiendo en infraestructura de telecomunicaciones para ofrecer banda ancha, distribución de contenidos audiovisuales a través de TV de paga y con ello lograr atraer un mucho mayor número de suscriptores.

*El autor es economista.

