Si, como en los toros, el tiempo lo permite, el próximo domingo, víspera del aniversario de la elección de julio presidencial, empezará a funcionar a plenitud la Guardia Nacional, el cuarto intento en 20 años para combatir la inseguridad.

Con su triunfo contundente en la elección del pasado uno de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ganó el derecho a probar su propia política de seguridad, integral, según afirman en Palacio Nacional.

Nunca ha sido tan evidente la condición humana, el afán de borrar todo lo que hicieron los antecesores, la vocación a reinventar sexenalmente a México. Sin continuidad institucional, la inseguridad podría ser una historia sin fin.

Reforma electoral, traje a la medida

El argumento, ooobviamente, esgrimido por el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, como razón para los foros “de consulta” para la reforma electoral, lo sacó de ese cajón de sastre que es “la austeridad republicana, el alto al dispendio y los privilegios”.

Obviamente, los foros son la coartada para que nadie diga que no le preguntaron, que no le pidieron su opinión, cuando “resignados a que la intransigencia de la oposición” y los “grupos de interés” concluyan que el consenso no es posible.

Entonces buscarán que la próxima reforma electoral venga a ser el traje a la medida, que la torpeza de los panistas dejó ir la oportunidad para que la reforma electoral del 2014 fuera a la medida del PAN. Y, como dicen algunos, “volverán los viejos tiempos”.

En marcha, foros para cartilla moral

Ha puesto la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, los foros llamados “de participación de la Constitución Moral. Reflexiones para una mejor convivencia”, un título tan barroco para los trabajos de disponer de la Cartilla Moral.

Como sea, la idea es, afirmó la titular de Gobernación, que los principios de la Cartilla Moral original, escrita por Alfonso Reyes, estarán sujetos a actualización, discusión y debate.

Será la Cartilla Moral, dijo, “un cuerpo doctrinario de preceptos, un texto para compartir un conjunto de principios para la convivencia”, que deje atrás la discordia que tanto nos ha lastimado. Esa sí que es una meta muy alta.

NOTAS EN REMOLINO

Es el turno del coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, salir airoso del periodo extraordinario de sesiones en que verán las leyes secundarias de la reforma educativa que no satisface a los insaciables de la CNTE... Austeridad o no austeridad, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, ya sacó presupuesto para los cinco institutos regionales forenses que forman parte de su agenda personal... Uno confía que el comisionado de Migración, Francisco Garduño, en su próximo viaje a Chiapas, se alojará bajo cualquier tejaban, para no ser calificado como fifí ... Las encuestas publicadas en Nuevo León muestran que el terreno está relativamente parejo para la elección de gobernador que ya calienta los ánimos en Monterrey... A propósito de fifís. ¿En algún momento se les ha ocurrido a los funcionarios que usan con liberalidad tal descalificación que son precisamente los fifís quienes con sus pagos de impuestos costean todos sus programas?... La SCT transferirá al gobierno de CDMX los recursos necesarios para los trabajos pendientes en la ciudad para completar el tren México-Toluca... Aunque les llamen “represoras”, ¿algún día las autoridades federales desalojarán de las casetas de peaje a los sinvergüenzas que las “toman” y cobran 50 pesos a cada automovilista? Así lo hizo un grupo en la carretera México-Cuernavaca durante casi tres días seguidos...