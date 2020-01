En El Economista se dieron detalles de cómo el resentido equipo de la Secretaría de Salud cobra, no sabemos qué agravios a los Institutos Nacionales de Salud, otrora las joyas de la corona del sector salud mexicano, afirma Maribel Coronel.

No sólo no han cambiado las agresivas políticas de “austeridad”, sino que poco a poco quitan recursos a las administraciones de las mejores instituciones de salud de la República.

El ánimo vindicativo del equipo de un desaparecido titular de la Secretaría de Salud ha acelerado su tarea de matar por inanición a los institutos. Nadie quiere darse cuenta de que jugar con la salud puede ser más costoso que la inseguridad para la 4T.

Reforma Judicial: un saltapatrás

Se conjuran la Presidencia, la FGR y los senadores morenistas para cancelar la reforma de justicia penal que, esencialmente, echó sobre los hombros del Estado la carga de probar las acusaciones contra un imputado.

También quieren los senadores morenistas arrebatar el control de los jueces y magistrados al Poder Judicial, lo cual significaría la cancelación de la separación de poderes, sin los escrúpulos constitucionales de los gobiernos del siglo pasado.

Con fines de control político, en 1941, se aprobó el artículo 145 bis del Código Penal Federal que castigaba la “disolución social”. La reforma judicial del 2020 propone lo mismo, pero simulado, en medio de farragosos textos legales.

Una prueba más para Segob

El anuncio de que, desde Honduras ha salido una caravana de más de un millar de migrantes con el objetivo de atravesar Guatemala y México para llegar e intentar cruzar a Estados Unidos, es otro reto al gobierno de México.

Las realidades políticas forzaron a la Secretaría de Gobernación a echar a la basura el inicial discurso de “bienvenidos todos los migrantes” y a aplicar la ley migratoria mexicana, tan dura como cualquiera, so pena de sanciones comerciales de Washington.

No sabemos qué intereses promueven la nueva caravana, pero, como dijo el flamante presidente de Guatemala: “no me preocupa la caravana, porque México se encargará de no dejarlos pasar hasta la frontera con Estados Unidos”.

Notas en remolino

Cierto, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, cumple instrucciones al amagar a las compañías que obtuvieron contratos petroleros en las licitaciones del pasado sexenio que, “si no cumplen los plazos para invertir y producir, se les cancelarían los contratos”, pero la declaración no estimulará la inversión, nacional o extranjera... Algo sabe el diputado Porfirio Muñoz Ledo, vicepresidente de la Comisión Permanente, pues ha propuesto que en la Cámara de Diputados haya atención siquiátrica, para atender los “trastornos pasajeros de algunos legisladores”... El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una terna para comisionado de la Comisión Reguladora de Energía... Ya protestaron su cargo la nueva titular del SAT, Raquel Buenrostro, y la nueva oficial mayor de Hacienda y encargada de todas las compras del gobierno federal, Thalía Lagunas Aragón...