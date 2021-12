Seguro de su popularidad en las encuestas y a propósito de la revocación de mandato el presidente y Lic. Andrés Manuel López Obrador reiteradamente ha señalado sino no me quieren me voy.

Con la sartén por el mango las huestes morenistas se preparan para la revocación de mandato, convocada nada menos que por mismísimo presidente de la república.

No es usual que uno mismo se someta a un procedimiento en el cual puede resultar perjudicado, pero pues estamos en México donde todo puede pasar.

Además, su inconmensurable ego y su tremenda popularidad, AMLO requiere de dos cosas para realizar su revocación-ratificación de su mandato.

La primera requiere que 2 millones 758 mil 227 personas en al menos 17 entidades de la República firmen para llevar a cabo tan noble acción.

Al día 17 de diciembre se han entregado 1,272,000 firmas, de las cuales se han validado 1,008,547 (36%), se han encontrado inconsistencias en 270 mil firmas, eso quiere decir, duplicados, muertos, moribundos, firmas falsas, errores, hasta el chupacabras apoyó al master AMLO.

Las huestes morenistas tienen hasta el 25 de diciembre para entregar 1,750,000 firmas validadas ¿será que el poderoso dream team morenista haga posible tal hazaña?

Y la segunda darle billete al INE, al parecer el pobrecito INE, tiene que ajustarse a su menguado presupuesto. Por el momento los revocadores no tienen ni firmas, ni dinero, solo la popularidad del presidente mas bonito del mundo.

Querido lector a como están las cosas que ni uno (el gobierno de la república) ni otro (el INE) se toman en serio estamos destinados a tener de nuestro primer ejercicio cívico de revocación de mandato una “consulta patito”.

Para acabarla de amolar la Suprema Corte de Justicia de la Nación en voz del ministro Juan Luis González Alcántara, indicó que no hay elementos para pronunciarse porque no se ha materializado el daño hacial INE, o sea como pimpón se lavó sus manitas con agua y jabón.

Y para hacerla más patito la oposición no junta diez vecinos ni repartiendo posada.

AMLO va tan solo hacia su revocación pandémica de mandato que el mismo se complotea, al grito de: ¡malditos neoliberales¡

Quizá el gobierno y el INE de Córdoba y Murayama lo merezcan una “consulta patito”, pero yo-ciudadano no creo merecerla. Hasta la próxima, querido y culto lector.