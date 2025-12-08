"Una batalla tras otra" lidera nominaciones a los Globos de Oro: Todos los nominados a los Golden Globes 2026

La comedia negra "Una batalla tras otra", dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, encabezó este lunes la lista de películas candidatas a los Globos de Oro de Hollywood, con nueve nominaciones.

El drama familiar noruego "Valor Sentimental", protagonizada por Stellan Skarsgard, obtuvo ocho nominaciones, seguida por la cinta de terror de época "Pecadores", que conquistó siete nominaciones. Entre los actores nominados figuran DiCaprio por su papel en "One battle after another", Dwayne Johnson por "The smashing machine" y Jessie Buckley por "Hamnet".

Los Globos de Oro, que se entregarán el 11 de enero, son considerados un termómetro para los Premios de la Academia y galardonan por separado a dramas y comedias/musicales.

"Una batalla tras otra", con fuerte carga política, despunta como la favorita en la categoría de comedia o musical, colocando además en la disputa por las estatuillas de actuación a sus estrellas DiCaprio, Benicio del Toro, Chase Infiniti y Teyana Taylor.

Su director Paul Thomas Anderson también fue nominado en su categoría.

La sátira apocalíptica "Bugonia", la más reciente producción de Yorgos Lanthimos, también peleará el premio a mejor película de comedia, mientras que sus estrellas Emma Stone y Jesse Plemons fueron nominados por su actuación.

Ya "Wicked: For Good", segunda parte de la taquillera adaptación cinematográfica del musical de Broadway, conquistó cinco nominaciones, pero ninguna en la categoría de mejor película del género.

En el rubro dramático, el anuncio trajo la sorpresiva avalancha de nominaciones para "Valor Sentimental", incluidas a mejor película dramática y extranjera.

También le dio un ticket a su director Joachim Trier para buscar el Globo en su categoría, así como a los actores Skarsgard, Renate Reinsve, Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas.

"Pecadores", la cinta protagonizada por Michael B. Jordan que mezcla vampiros, acción y música, arrancó la temporada con fuerza, al colarse en el tercer lugar de la disputa.

Su realizador Ryan Coogler se medirá con Anderson por el codiciado premio a la dirección.

"Hamnet", el drama inspirado en la familia de William Shakespeare basado en el libro de Maggie O'Farrell, aparece en cinco categorías, entre ellas mejor película y mejor dirección para la oscarizada Chloe Zhao.

El "Frankestein" del mexicano Guillermo del Toro destacó con cinco nominaciones, incluyendo la de mejor director, donde competirá con Zhao, Anderson, Coogler, Trier y el iraní Jafar Panahi ("Un simple accidente").

Presencia internacional

Alrededor de 400 periodistas internacionales, en representación de 95 países o regiones, componen el cuerpo votante de los Globos de Oro, que tradicionalmente marca el inicio de la temporada de premios de la industria estadounidense, que cierra con los Óscar.

La 83ª edición de la gala, que se celebrará en Beverly Hills en enero, estará marcada por la presencia de contendientes internacionales.

Además de la noruega "Valor Sentimental", están nominadas "Un simple accidente" (dirigida por Panahi y postulada por Francia para competir en los Óscar), la brasileña "El agente secreto" y la surcoreana "No other choice".

Dirigida por Kleber Mendonca, el drama de espionaje "El agente secreto" cosechó nominaciones a mejor película extranjera, a mejor película dramática y su protagonista Wagner Moura disputará la estatuilla a mejor actor.

Los Globos de Oro se entregarán pocos días antes de que se conozcan las nominaciones a los Óscar, el 22 de enero, por lo que se espera ayuden a trazar el camino hacia los Premios de la Academia.

En cuanto a la pantalla chica, "The White Lotus" domina la disputa con seis nominaciones, seguida por la exitosa "Adolescencia", de Netflix, que dominó las categorías de miniserie con cinco nominaciones.

"Only Murders in the Building" y la distópica "Severance" se ubicaron terceras, con cuatro nominaciones cada una.

La comediante Nikki Glaser conducirá la gala de los Globos de Oro.