(Primera parte: el dinero y la equidad de género)

Hay muchas cosas en la vida que son fundamentales y que no cuestan dinero. El amor de pareja o de un hijo, la amistad, la satisfacción que da ayudar al prójimo o poner un granito de arena para cambiar el mundo. Pero para poder lograr eso es necesario tener qué comer, dónde dormir, buena salud, educación y tiempo, para poder dedicarlo a lo que nos da felicidad.

Muchas personas dicen que lo verdaderamente importante en la vida no es el dinero y tienen toda la razón. Pero eso no significa que éste no sea importante. Es esencial para cubrir nuestras necesidades básicas y darnos un gusto de vez en cuando, pero también para lograr muchas de las cosas que queremos en la vida. Nos guste o no.

Por eso no debemos, tampoco, minimizar su importancia o incluso evadirlo, como si no fuera necesario. Simplemente hay que valorarlo en su justa dimensión y como lo que es: un medio para satisfacer lo que necesitamos y para lograr lo que queremos. Nunca un fin en sí mismo, porque eso sería también otro gran error.

¿Te has puesto a pensar qué significa el dinero en tu vida? ¿Cuál es la relación que llevas con tu dinero? ¿Has sentido frustración porque se te va de las manos tan rápido como llega? ¿Crees que el dinero está en control de tu vida, en lugar de que tú lo estés? ¿Eres capaz de hablar de dinero con tu pareja y con los demás de manera abierta, o crees que hay cosas que no se deben contar? ¿Te hace sentir culpable ganar más que tu pareja? ¿Le das el control al otro por razones culturales? Vale la pena hacer una reflexión muy profunda sobre todas estas preguntas, para poder entender mejor nuestra relación con el dinero.

Hace unos días leí un artículo de Sallie Krawcheck de Ellevest que empieza diciendo: “¿Qué me hubiera gustado aprender antes sobre el dinero? Muchas cosas. Sobre todo, que el dinero es poder, independencia, libertad y la posibilidad de vivir la vida que queremos, vidas que nuestras madres y abuelas jamás podrían haber imaginado”.

Sallie es una mujer que se dedica a las finanzas y a pesar de ello entregó el control de su dinero a su esposo, como hacen tristemente muchas mujeres. Si necesitaba dinero, tenía que pedírselo a él y eso en principio es muy denigrante (uno se termina sujetando a la voluntad del otro). Años después, tuvo un divorcio que ella define como “muy humillante” y ni siquiera sabía cuánto dinero tenían en la pareja, ni dónde estaba. En sus palabras: “cedí mi poder y casi cedí mi futuro”. Ahora se dedica precisamente a ayudar a mujeres a empoderarse y a mejorar su relación con el dinero. Les enseña cultura financiera, porque el dinero es poder y el conocimiento sobre el dinero es poder.

Hace unos días escuché también a Tere Díaz, psicoterapeuta y especialista en desarrollo personal, hablar en el programa de Martha Debayle sobre las condiciones psicosociales que mantienen a las mujeres marginadas en cuestiones económicas. Suena increíble, pero muchas que incluso ganan más que su pareja se sienten culpables de ello y además someten su independencia económica al otro.

A mí nunca me ha gustado hablar de mujeres o de hombres, sino de personas, porque siempre me educaron, desde pequeño, en que el género no nos define. Hablo igual con ellas y con ellos porque para mí no hay ninguna diferencia. Siempre me he sentido atraído por mujeres empoderadas que son mejores que yo en muchos aspectos. Mi esposa es una de ellas, la admiro profundamente en tantas cosas (y ella a mí en otras) y quizá ésa ha sido la clave de nuestra relación. Junto con la confianza y la complicidad que es absoluta y hemos construido con los años.

Pero he de reconocer que en México (y en muchos otros países, incluso más desarrollados), a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por lograr una equidad —igualdad— de género, todavía hay mucho por hacer. Sallie, por ejemplo, es estadounidense y ya ven lo que le pasó.

En fin, hoy quería escribir acerca del significado del dinero en nuestra vida y terminé hablando de mujeres y equidad de género en cuestiones de dinero. Tema del cual tenemos que seguir conversando porque es parte fundamental de la cultura financiera que, como ya dicho, es muy necesaria. Seguiremos entonces conversando sobre ello en la columna del jueves.

