Desde los años 80, cuando Cuauhtémoc Cárdenas calificó como violación de la soberanía estatal la incursión federal contra narcotraficantes en el michoacano municipio de Aguilillas, no había un repliegue tan evidente de la Federación.

No se trata únicamente de la indefensión de los habitantes de Tepalcatepec por cotidianas incursiones de los sicarios, se trata de que extienden su ofensiva hasta Aguilillas, lugar de nacimiento de Nemesio Oceguera, cabecilla del cártel.

Los habitantes de la frontera Jalisco-Michoacán están indefensos. Los sicarios ya ocupan un corredor territorial y han iniciado sistemático cobro de extorsiones y despojos e impunemente suplantan al Estado. Ah, pero no hay guerra, nos presumen

Lánguidos, los procesos del Tribunal Electoral

Difícilmente habrá quienes no sepan que el Partido Oficial, Morena, está en pie de guerra por la cancelación de sus candidaturas a gobernar Guerrero y Michoacán y que hace varios días que arrancó el proceso electoral en las dos entidades.

Las decisiones del INE fueron impugnadas por el oficialismo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a cuyos magistrados no parece importarles el escalamiento de los conflictos y la consiguiente violencia.

Sosegadamente, magistrados y sus numerosos asistentes, se toman su tiempo para el análisis jurídico y la votación correspondiente. En Guerrero y Michoacán creen que lo responsable sería menos sosiego, aunque para mantener la paz social.

La narrativa multiusos de Palacio

Las mañaneras de esta semana prueban el innegable el éxito de la narrativa de Palacio Nacional sobre la confrontación de liberales contra conservadores como herramienta multiusos para toda ocasión, hasta para campañas que no lo son.

Recrea el universo del México del siglo XIX con sus prácticas políticas y hasta con los medios políticos de entonces, lo cual, como se ha comentado aquí, enmarca con el estilo descrito por la historiadora Erika Pani.

“En el México del siglo XIX transformar al contrincante político en enemigo significó no discutir problemas legítimos. Implicó suplantar el diálogo y la negociación con el enfrentamiento”. Como se comentó aquí la pasada semana: “eso explica tanto”.

NOTAS EN REMOLINO

Ganó el Gobierno de la República a la Auditoría Superior de la Federación la discusión sobre el costo de cancelar el NAIM. Fueron 113 mil millones de pesos; pero lo que no sabemos en qué quedaron las irregularidades detectadas en otras dependencias federales... Coincide el Banco de México en una tasa de crecimiento de 5 por ciento para este año, aunque en la reunión hubo quien advirtió que no será sostenible a mediano plazo si no hay inversión productiva... Más que merecido el Premio Historias Españolas otorgado al historiador Enrique Krauze, uno de los que más ha hecho por la difusión de la historia en México... Si, como dijo el subsecretario Alejandro Encinas la mitad de las mujeres desaparecidas son menores de 18 años, uno se pregunta donde está la persecución enérgica, implacable, de las autoridades de los tratantes de personas... Una prudente decisión que el Senado avise a la Suprema Corte que en septiembre podrán tener una ley sobre cannabis sin tantos agujeros e ilegalidades... La Segob propuso al encarcelado secuestrador Vallarta una ruta legal para lograr su liberación...