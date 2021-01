Con la aplicación del mismo talento notable con que el presidente Andrés Manuel López Obrador capitalizó errores de sus adversarios y, en menos de seis años, fundó un partido y ganó la Presidencia, hoy flota cómodamente por encima de la realidad.

Desde el primer día de su gobierno usa la misma narrativa del opositor que enfrentó a “la mafia del poder”, sin dejar que nadie se detenga a pensar que desde hace 26 meses él es el presidente con más poder en medio siglo.

Se explica que tantos millones de mexicanos creen “que no lo dejan gobernar”, mientras otros muchos millones creen que “sus colaboradores no le ayudan”. Peculiar táctica que, pese a su inmenso poder, le permite victimizarse exitosamente.

Clases medias, inatajable su tragedia

La desesperación de los restauranteros, cuyo gremio teme el cierre definitivo de miles de establecimientos y la pérdida de cientos de miles de empleos es apenas un apunte de la tragedia de las clases medias.

Cada establecimiento que cierra significa la ruptura de cadenas de abasto de insumos para su respectivo sector, con los efectos de los cierres extendiéndose a lo largo y ancho de la economía.

Qué mejor prueba que la revelación de la ANTAD de una baja de 20% en sus ventas, un tobogán económico con el que el conservadurismo oficial facilita la congelación de la permeabilidad social por varias décadas.

En 2008 hubo un Fobaproa en EU

Al estallar la crisis financiera del 2008 que amenazó con derretir a las principales instituciones financieras de Estados Unidos y arrastrar en su caída al mundo, el gobierno norteamericano armó un programa que las apuntaló.

Washington las obligó a recibir capitalización federal, suficiente para sortear la tempestad financiera, lo cual hizo al gobierno federal socio de las principales instituciones financieras.

Hubo fallas, pero después de dos años, conjurado el desastre, el gobierno cobró su capital con una ganancia muy importante. A pesar del traumo oficial en México, valdría la pena mantener una mente abierta a otras experiencias.

Notas en remolino

En los espacios noticiosos de Radio Fórmula se informó que instituciones de salud públicas, ante la falta de medicamentos, han acudido a adquirirlos en las satanizadas distribuidoras y con ello ya provocaron desabasto para los ciudadanos de a pie... No debe dejarse llevar el canciller Marcelo Ebrard por la declaración de que invocará el T-MEC para asegurar la vacunación de los paisanos en Estados Unidos, luego vendrán de allá por temas inconvenientes para México... Sagaz, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, ya informó que el caso Lozoya no avanza porque no recibe información de varias instituciones financieras extranjeras... Los desórdenes en el Capitolio, según la diputada yucateca Dulce María Sauri, se parecen a la violencia similar sufrida por el Congreso de México. A Washington, pues, vale decirles, bienvenidos al club... ¿No nos habían dicho ya eso de que AHMSA devolverá 200 millones de dólares de la operación de Nitrogenados?... Al gobernador chihuahuense Javier Corral Jurado ya le gana el tiempo. Sería frustrante que se le fuera su sexenio sin satisfacer su sed de venganza...