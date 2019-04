Todo listo

La Bolsa Mexicana de Valores informó a los inversionistas que ya podrán comprar acciones del mítico equipo italiano la Juventus Futbol Club.

En su comunicado, mencionaron que la adquisición de sus papales de la Juventus será a través del Mercado Global o Sistema Internacional de Cotización. Además dijeron que la clave de pizarra será JUVE, cuyos títulos cotizan en la Bolsa Italiana desde el 2001, donde el precio por acción es de 1.6 euros.

Grupo Bursátil Mexicano (GBM) fue la casa de Bolsa encargada de traer al equipo en el que juega Cristiano Ronaldo a la Bolsa mexicana.

El Juventus es el cuarto equipo del futbol europeo con mayor cantidad de títulos internacionales a nivel confederaciones e interconfederativo, y el décimo equipo más valioso del mundo, con un valor aproximado de 782.5 millones de euros.

Ya son más

De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (CIU), el acceso a la banda ancha móvil (BAM) en México aumentó 86.6 millones de suscripciones al cierre del 2018, este nivel representa un alza de 6.8%, comparado con el monto obtenido en el 2017.

La consultoría mencionó que este aumento representa la importancia en nuestras vidas, a partir del acceso a servicios como la mensajería instantánea, redes sociales, contenido audiovisual, búsquedas, entre otras.

Y es que con la proliferación del uso de la BAM es resultado de la adopción de dispositivos móviles que posibilitan el consumo de la abrumadora oferta y valor agregado de servicios, aplicaciones y contenidos móviles.

Particularmente CIU destacó que el incremento del uso de este servicio con fines laborales fue de 20%, académicos 16% y compra-venta de bienes y servicios, e-commerce, 4 por ciento.

Se busca comprador

El Instituto Federal de Telecomunicaciones, que preside Gabriel Oswaldo Contreras, informó que inicia el periodo, que tiene una duración de seis meses, para que el conglomerado Disney-Fox encuentre un comprador para los activos de Fox Sport.

Con la designación del agente de Desincorporación, se inicia el periodo de seis meses otorgado para la venta, los cuales son prorrogables por una sola ocasión por causas justificadas, previstas en las mismas condiciones.

A partir de la notificación de esta decisión del pleno del Ifetel, Disney-Fox cuentan con un plazo de 10 días hábiles contados a partir de que les sea notificada la decisión, para designarlos en los cargos respectivos, agregó en un comunicado.

Le ayuda

De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de la Ciudad de México, se espera que en el próximo puente vacacional de Semana Santa se registre un incremento de 2.2% en el comercio, servicios y turismo.

Según cifras de Nathan Poplawsky, el presidente del organismo refirió que este porcentaje equivale a un ingreso cercano de 14,104 millones de pesos.

Se espera que el mayor dinamismo vendrá de actividades relacionadas como hoteles, restaurantes, centros de esparcimiento y diversión, agencias de viajes, arrendadoras de autos, tiendas de autoservicio, departamentales y especializadas en artículos deportivos. Además estiman que la ocupación hotelera, por la llegada de turistas nacionales y extranjeros, tendrá un promedio de entre 70 y 75% de la capacidad intalada, equivalente a 51,746 habitaciones.

Con miedo a emprender

Seis de cada 10 mexicanos tienen miedo de iniciar un negocio, debido principalmente por la falta de dinero, reveló la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Destacaron en una infografía que, de acuerdo con los resultados de una encuesta, 59% de las personas preferiría ser su propio jefe antes que trabajar para alguien más, pero ese mismo porcentaje considera que tiene miedo a emprender.

En ese sentido, 42% de los mexicanos no inicia un negocio por falta de dinero, mientras que 20% comentó que no lo hace porque cuenta con un trabajo estable, en tanto 17% aseguró no estar interesado en iniciar un emprendimiento por el momento.

Ganan demanda

El viento no jugó en favor de Nokia México, ya que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), cuyo titular es Ricardo Sheffield Padilla, anunció que le ganó una demanda grupal con lo que se le obliga a la compañía a pagar daños y prejuicios a los consumidores afectados.

Lo anterior, luego de que en el 2008 la dependencia recibiera un gran número de quejas contra Nokia derivado de su negativa por hacer frente a la garantía en los aparatos de telefonía móvil, ya que se encontraban dañados. En el 2010, se promovió la demanda grupal, con una representación de 121 personas.

En fin, después del fallo en favor de los consumidores, la compañía de telecomunicaciones tendrá que indemnizar por más de 20 por ciento. El titular de la Profeco mencionó que esta resolución no sólo beneficia a los consumidores que demandaron, sino a todos los usuarios.