Pudo ser un desacierto grave que el Presidente Andrés Manuel López Obrador antepusiera la inmediatez del interés político electoral al adelantarse al Banco de México y anunciar la alza de interés acordada por el Banco de México.

Un desacierto porque, como lo reconocen los financieros y funcionarios hacendarios del Gobierno de la República, en las actuales circunstancias económicas, nacionales y globales, es crucial la credibilidad de inversionistas para superar escollos.

Educados, los banqueros optaron por no ofender a quien les inaugura su Convención y desestimaron el desliz presidencial, pero sólo el tiempo dirá cuanto dañó el desliz la esencial credibilidad de Victoria Rodríguez, la gobernadora que él puso en Banxico.

Viejo y gastado argumento para cerrar escuelas

Forzada por la realidad política, la Secretaria de Educación Delfina Gómez ha explicado que no cierran las escuelas de tiempo completo, sólo que “se entregará directamente a las familias los dineros que se invertían en alimentar a los alumnos”.

El mismo y gastado argumento empleado por este Gobierno para eliminar programas, pero en su afán de borrar cualquier logro del pasado, por magro que sea, destruyen oportunidades igualitarias para las familias más pobres.

“Esta gente tiene muchas necesidades”, me dijo un cura. Por eso la SEP no puede asegurar que las familias no gastaran en “otras necesidades” el dinero del alimento escolar. Clientelar ceguera de quienes presumen: “primero los pobres”.

Cuauhtémoc no vale la pena, dijeron

Seguro que una vez que en el Zócalo se analizó a profundidad el caso de la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas, a quien se tuvo destituida por unas semanas por acusaciones de agresión a policías, se decidió que no valía la pena.

Por válida que hubiera sido la acusación tan hábilmente urdida contra la alcaldesa, se impuso la sensatez política a las mezquinas ambiciones de la pareja Bejarano-Padierna enraizadas en la demarcación.

En Palacio del Ayuntamiento consideraron improductivo el pleito por la alcaldía de Cuauhtémoc cuando la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum enfrenta la sentencia de una política texana: “tus enemigos no pueden dañarte, pero tus amigos pueden matarte”.

NOTAS EN REMOLINO

Una declaración del titular de la SHCP Rogelio Ramírez de la O explica muchas de las acciones y medidas del actual gobierno lopezobradorista, dijo: “el 63 por ciento del PIB depende del consumo”... Tarea para los economistas... A la que, por intrigas palaciegas, le han puesto marcaje personal es a Tatiana Clouthier. Debieran andarse con cuidado sus malquerientes, porque ella si tiene amistades en la residencia presidencial... Alguien, el gobernador o el CEN del PAN se equivocaron en Tamaulipas y, como ocurrió hace tiempo en Chihuahua, los panistas enfrentan descontento empresarial... Tendrá que revisar el Gobierno de la República el quehacer de la CNDH, porque las fobias de la señora Rosario Piedra la llevan a extremos de fanatismo, como es el caso de su terquedad en liberar al asesino de Luis Donaldo Colosio... A quienes viven inmersos en la moderna realidad, les vendrá bien esta advertencia hecha hace más de 200 años por el escritor prusiano Johann Herder: “Los dos mayores tiranos del mundo: la casualidad y el tiempo” ...