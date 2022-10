Noviembre, ¿la fecha para el panel?

Estamos en medio de una turbulencia que de no frenarse nos podríamos estrellar. Y es que, aunque en un inicio se tenía la fecha 3 de octubre como límite para que México definiera sus pasos en los acuerdos establecidos en el T-MEC, principalmente el energético, y lo relacionado con las energías renovables, y se aplazó la fecha a un tiempo indefinido, la realidad es que dicho tiempo no se vislumbra más allá de mediados de noviembre.

Tiempo en el que, si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no define nada, el panel de controversia sería una realidad para México, orillando a la economía mexicana a vivir una recesión que dure varios años, y un primer semestre del 2023 negro.

El peor escenario para México es estar en panel de controversia, porque sería un tema que duraría varios meses, tal vez un trimestre o dos, abriendo la puerta a que EU ponga aranceles a nuestras importaciones, no sólo al sector energético, donde las multas rondarían en el orden de los 30 mil millones de dólares al año.

Qué pasa en el ambiente mexicano. Hay dos posiciones, así nos lo comentan especialistas como Víctor Manuel Herrera y Alfredo Coutiño. La primera es que el gobierno este estirando la liga para saber hasta dónde EU y Canadá puede aguantar y salirse con la suya.

La otra, es que; a México no le interese y lo que está buscando es salirse del T-MEC, lo cual se traduciría en un peso débil que volvería a los niveles de 25 pesos vs dólar, con ello una depresión económica por varios años, y sectores en declive.

Salida de inversiones. Además de los 200 mil millones de dólares detenidos en energías renovables, la industria automotriz que ya se perfila para la generación de autos 100% eléctricos, redireccionan sus inversiones planeadas en México, de frente a la falta de certeza jurídica. Y así, varios sectores más.

Y es que, no se debe perder de vista que Canadá desde que se firmó el T-MEC está insistiendo que el T-MEC solo debió firmarse entre EU y Canadá.

Así que mucho interés por parte de Canadá, para que México sea proveedor de mano de obra económica, no le interesa mucho, por el contrario, busca que las inversiones se vayan hacia Canadá.

Así que, se está jugando con fuego, porque no hay manera de ganar este panel de controversia. Y el daño de frente a tasas altas y una inflación que aún no se controla, el bolsillo de los mexicanos seguirá afectándose.

El crédito caro, un crecimiento económico endeble, que no alcanzará ni el 2% para este año, y en el 2023 dependerá de si hay no panel de controversia, pero, pese a que no haya el crecimiento económico será menor.

Con el ambiente actual, no se ve favorable el primer trimestre del 2023, incluso para todo el próximo año la proyección de crecimiento se vislumbra mucho menor a la de este año.

Lo cierto es que se requiere de un cambio de timón de discurso y políticas económicas en breve, y que el gobierno mexicano acelere procesos de infraestructura productiva que atraiga licitaciones privadas. Lo que parece inminente es que el Gobierno ya analicé seriamente es endeudarse directamente porque el déficit ya es muy alto. Vaya estrategias, el ambiente no se ve nada favorable.