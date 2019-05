Reconoció el senador José Narro Céspedes que mantienen bloqueada una mina en Zacatecas “porque no ha cumplido con los convenios suscritos con los campesinos vecinos y transportistas y, claro, con los políticos que representan sus intereses.

Si los convenios incumplidos de que habló el legislador son legales, la pregunta obligada es saber la razón por la cual el incumplimiento no ha sido denunciado ante ningún tribunal que obliga a la empresa a cumplir con lo firmado.

Ese es el gran fallo de todos los políticos, aún de los políticos de la 4T, olvidan que mientras en México no haya un pleno Estado de Derecho, el llamado “rule of law”, serán inútiles las transformaciones.

Zoe: de políticos hacer sin publicitar

Impensable que el nuevo director del IMSS, Zoe Robledo, empiece por decir públicamente que existe la posibilidad, microscópica, por supuesto, de que haya algo de razón en las acusaciones contenidas en la denuncia de Germán Martínez Cázares.

Sin embargo, como político habilidoso, bien puede revisar con lupa el documento, consultarlo con quién deba consultar sus conclusiones y luego tomar las acciones correctivas que sean necesarias.

Claro, siempre que le importe el destino del IMSS, clave de la estabilidad social, y le importen millones de derechohabientes. Entonces, puede hacer lo necesario, no publicitarlo, para cuidad la imagen del gobierno. Eso, hace un buen político.

Complican la relación con Washington

Está en Washington el canciller Marcelo Ebrard para dialogar e intentar convencer a la Casa Blanca para que abra la cartera para unirse a México en la propuesta de invertir en Centroamérica para reducir en serio la migración al norte.

Poco, muy poco ayudan declaraciones como la hecha ayer por el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas que anuncia cambios en el Instituto Nacional de Migración. “Ya no actuará como policía”, dijo.

Y en Washington se preguntan si así es como colabora México para contener la invasión de migrantes centroamericanos. Y luego no queremos que México, por razones electorales, sea la piñata de los políticos norteamericanos.

Notas en remolino

Uno se sorprende que la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero diga que en Bucareli ya no están más “los sótanos de la dictadura”. Sorpresa por tantos años de servicio público de la ex ministra de la Suprema Corte y jamás reconoció que trabajara para una dictadura. Ah, lo arrebatos retóricos… El nombramiento de Ricardo Peralta como subsecretario de Gobernación fue una excelente resolución dad por Palacio Nacional a la rebatiña en Hacienda por el control de la administración de aduanas… Capaz que la denuncia de los investigadores de Conacyt de que la “franciscana austeridad” comprometen el futuro de la investigación en México es desestimada como un “chisme”… Alguien tendrá que preguntarle a Alejandro Gertz Manero si es cierto que los helicópteros de la FGR ya no son autorizados para trasladar órganos para trasplantes a los hospitales de CDMX… Y ya que estamos en las preguntas, los medios podrían averiguar si todavía se practicar las cirugías de fin de semana en hospitales del IMSS, práctica que agilizó las intervenciones y redujo los tiempos de espera… En las elecciones de la India votan 900 millones de ciudadanos y, sí, usan urnas electrónicas, pero, díscolos que son, también tienen rastro de papel de cada voto, para evitar suspicacias y facilitar recuentos…