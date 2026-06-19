Canadá impone aranceles de 10% a vegetales en conserva,  con excepción de México, EU y otros países

Canadá anunció el viernes la imposición de un arancel del 10% sobre las importaciones de vegetales en conserva, señalando que la medida, que excluye a Estados Unidos, tenía por objeto hacer frente a los retos a los que se enfrentan sus productores nacionales.

El arancel, que entra en vigor el viernes por un máximo de 200 días, tampoco se aplicará a las verduras en conserva procedentes de México, Israel, Chile y países en desarrollo, debido a las obligaciones comerciales de Canadá, añadió el Ministerio de Hacienda canadiense.

El ministerio señaló en un comunicado que la medida es provisional, a la espera de que el Tribunal Canadiense de Comercio Internacional concluya una investigación para estudiar si el aumento de las importaciones de vegetales en conserva estaba perjudicando a los procesadores nacionales.

Se espera que el tribunal concluya su trabajo antes del 9 de septiembre y que el arancel se suspenda si se demuestra que los productores canadienses de hortalizas no se han visto afectados negativamente por las importaciones de conservas.

"Con la imposición de esta medida de salvaguardia provisional, nuestra prioridad sigue siendo adoptar un enfoque equilibrado que no solo proporcione alivio a nuestro sector de las verduras en conserva, sino que también proteja la seguridad alimentaria y la asequibilidad para los canadienses", dijo el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, en el comunicado.